Netto-Kapitalzuflüsse nach Deutschland erstmals seit 2003 positiv

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind die Kapitalzuflüsse nach Deutschland erstmals seit 2003 wieder größer gewesen als die Kapitalabflüsse. Das geht aus einer Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, über die das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) berichtet.



Demnach übertrafen die Zuflüsse die Abflüsse um zehn Milliarden Euro. 2019 etwa hatte noch ein Minus von 85 Milliarden Euro in der Bilanz gestanden. "Die Bilanz sieht ganz passabel aus", sagte IW-Forscher Jürgen Matthes. "Für ausländische Unternehmen scheint Deutschland durchaus ein attraktiver Standort zu sein."





