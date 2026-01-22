BASF enttäuscht mit größerem Gewinnrückgang als erwartet - Aktie fällt
- BASF erzielt 2025 nur 6,6 Mrd. Euro Ebitda.
- Umsatz sinkt auf 59,7 Mrd. Euro, Erwartungen erfüllt.
- Freier Barmittelfluss steigt auf 1,3 Mrd. Euro.
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im abgelaufenen Jahr weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen habe 2025 bei 6,6 Milliarden Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die von BASF prognostizierte Bandbreite lag bei 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro. Zuletzt war vom Konzern noch ein Ergebnis am unteren Ende dieser Bandbreite erwartet worden. Experten waren von 6,7 Milliarden Euro ausgegangen. Den Rückgang zu 2024, als die Kenngröße bei 7,2 Milliarden Euro gelegen hatte, begründete BASF mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten.
Der Umsatz sank 2025 von 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 59,7 Milliarden Euro. Dies lag in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Während die Mengen leicht gestiegen seien, hätten negative Währungseffekte und leicht rückläufige Verkaufspreise die Erlösentwicklung belastet, hieß es.
Der freie Barmittelfluss (FCF) lag 2025 bei 1,3 Milliarden Euro und damit über dem Vorjahreswert von 700 Millionen Euro sowie den Konzern- und Expertenerwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der FCF durch niedrigere Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen unterstützt worden. Ende Oktober hatte Konzernchef Markus Kamieth eine massive Drosselung der Investitionen angekündigt. Betroffen war auch der Wachstumsmarkt China. Die Investitionen in den neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang werden bei 8,7 Milliarden Euro liegen, hieß es. Das sind 1,3 Milliarden Euro weniger als ursprünglich kalkuliert./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 45,65 auf Tradegate (22. Januar 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,62 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,71 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -12,55 %/+15,87 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Und wenn Menschen in BASF interessiert sind, die eine stark negative Meinung zum Zustand des Standortes hier haben, dann steigt sicher irgendwann der Kurs? Okay. So ist das also...ich lerne mal wieder dazu.
Gegenfrage: Wenn Du solche negativen Einschätzungen teilst, müsstest Du dann bei BASF nicht im Gegenteil schnellstens aussteigen?
BASF ist zwar als Global Player nicht vom deutschen Markt abhängig, aber schau mal, welchen Umsatzanteil Europa (und Deutschland...) noch immer hat/haben. Wenn der sich so entwickelt, wie von ninive et al. offenbar erwartet, dann sollte man aus Zyklikern wie BASF die Flucht ergreifen. Und ist China mit seinen planwirtschaftlich gebauten Überkapazitäten nicht ein absolutes High Risk-Investment? Abgesehen von den lokalen Überkapazitäten immerhin ein Standort, der ausschließlich mit (angeblich!) grün-versifft-inspirierten nachhaltigen Energiequellen betrieben wird, die doch sonst eigentlich dem Dogma der fehlenden kostenseitigen Wettbewerbsfähigkeit unterliegen?
Aber...ich vergaß: Rational ist sehr old school geworden. Bin vermutlich einfach zu alt, um mich auf dieses moderne Denken umzustellen, mein Fehler. Ich bitte um Nachsicht und bin auch schon wieder weg.
Desinformation
2. Gegen diese konkreten 13 Punkte hätte man jetzt sachlich argumentieren können:
Zitat: "....Absichten unserer Regierung gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland sind."
1. Weil die jetzige Regierung am Atomausstieg festhält.
2. Weil die jetzige Regierung das Heizungsgesetz "ändert", indem man ihm einen anderen Namen gibt.
12. Weil die deutsche Regierung keinerlei Anstalten macht, die vom EUGH festgestellten potentiell politisch getriebenen deutschen Strafverfolgungsbehörden politisch unabhängig zu machen - einer Grundvoraussetzung freien wirtschaftlichen Handelns. Deutsche Strafverfolgungsbehörden dürfen lt. EUGH eigenständig KEINE internationalen Haftbefehle ausstellen!!!