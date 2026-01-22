    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz sieht Einlenken Trumps als Erfolg Europas

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: Trumps Einlenken ist Erfolg für Europa.
    • Europäer müssen Verteidigungsfähigkeit stärken.
    • Nato bleibt wichtiges transatlantisches Bündnis.
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt als Erfolg Europas gewertet. "Es hat sich gezeigt, dass Geschlossenheit und Entschlossenheit auf der europäischen Seite durchaus etwas bewirken können", sagte er zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. "Ich bin sehr dankbar, dass Präsident Trump Abstand genommen hat, von seinen ursprünglichen Plänen Grönland zu übernehmen."

    Merz: Europäer müssen sich selbst verteidigen können

    Trotzdem müssten die Europäer nun Konsequenzen ziehen und ihre Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken. "Die Europäische Union, der europäische Teil der Nato, muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", sagte er.

    Nato "gibt man nicht einfach mal so auf"

    Merz betonte aber gleichzeitig, dass die Nato als "erfolgreichstes politisches Bündnis, das es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben hat", erhalten werden müsse. "Ich habe auch den Eindruck, dass viele Amerikaner das mit uns so sehen", sagte er. "Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht einfach mal so auf."/mfi/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
