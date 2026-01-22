Gold steigt über die Marke von 4900 Dollar, Silber ebenfalls mit Allzeithoch - ist das ein Zeichen für die Flucht des Kapitals aus Trump-Land? Der US-Präsident spielt mit dem Feuer mit seiner rüden Aussenpolitik - nun attackiert er mit JP Morgan und Jamie Dimon die mächtigste Bank der USA (und der westlichen Welt insgesamt) mit einer Milliarden-Klage. Der Dollar fällt, nur die US-Aktienmärkte heute stark wegen der Euphorie um den angeblichen Grönland-Deal. Wir erleben wie es aussieht einen Unfall in Zeitlupe: das Mißtrauen, dass der Finanzplatz USA noch sicher ist im "Korruptions-Kapitalismus" (so heute der weltbekannte Ökonom Kenneth Rogoff in Davos, steigt sprunghaft an. Nun stellt sich die Frage, ob Trump den inzwischen "umzingelten" Iran attackiert..

2. Debasement Trade: „Diversifizierung weg von US-Vermögenswerten“

Das Video "Gold und Silber - Allzeithoch: Raus aus Trump-Land?" sehen Sie hier..