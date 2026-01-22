Börsen Update USA - 22.01. - Dow Jones stark +0,83 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.499,84 PKT und steigt um +0,83 %.

Top-Werte: 3M +3,24 %, Procter & Gamble +2,66 %, Salesforce +1,63 %, Unitedhealth Group +1,51 %, Honeywell International +1,37 %

Flop-Werte: Merck & Co -2,37 %, Sherwin-Williams -2,20 %, Walmart -1,78 %, The Home Depot -0,62 %, Visa (A) -0,57 %

Der US Tech 100 steht bei 25.532,07 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,63 %, Arm Holdings +4,90 %, Meta Platforms (A) +4,14 %, Autodesk +3,72 %, MercadoLibre +3,17 %

Flop-Werte: Synopsys -3,34 %, Netflix -3,11 %, Ross Stores -3,07 %, Lam Research -2,78 %, Diamondback Energy -2,69 %

Der S&P 500 steht bei 6.922,57 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.

Top-Werte: Arista Networks +8,27 %, Datadog Registered (A) +6,63 %, Northern Trust +5,67 %, Carvana Registered (A) +4,23 %, Meta Platforms (A) +4,12 %

Flop-Werte: Abbott Laboratories -10,86 %, McCormick -8,40 %, GE Aerospace -6,59 %, Dollar Tree -6,12 %, APA Corporation -5,15 %