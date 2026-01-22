Synopsys Aktie leidet unter Verkäufen - 22.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Synopsys Aktie. Mit einer Performance von -3,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,72 %, geht es heute bei der Synopsys Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Synopsys in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,57 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um +4,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,54 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Synopsys um +10,14 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.

Synopsys Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,49 % 1 Monat +12,54 % 3 Monate +13,57 % 1 Jahr -11,74 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Es gibt 191 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,70 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.