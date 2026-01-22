Erholung geht weiter - Geopolitik und Wirtschaftsdaten

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,85 Prozent auf 49.494,56 Punkte. Mit in der Spitze rund 49.607 Punkten war das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch von 49.633 Punkten nicht weit entfernt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Mittwoch hatten die Aktienkurs erfreut auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.

Der von Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,85 Prozent auf 25.540,92 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 6.925,21 Punkte hoch.

Auch Geschäftszahlen bewegten den US-Aktienmarkt. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) will die enttäuschende Erlösentwicklung im vergangenen Quartal schnell abschütteln. Der Umsatz sollte sich in den kommenden sechs Monaten erholen, sagte Finanzchef Andre Schulten. Im zweiten Geschäftsquartal waren die Erlöse aufgrund einer mauen Nachfrage kaum gestiegen. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stagnierten die Erlöse sogar, während Analysten ein kleines Plus erwartet hatten. Anleger schlossen sich dennoch dem Optimismus der Unternehmensführung an, die Aktien legten um gut drei Prozent zu.

GE Aerospace gab besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Zudem geht der Triebwerkhersteller davon aus, dass die anhaltende Nachfrage nach Flugreisen dazu beitragen wird, die bestehenden wirtschaftlichen Bedenken auszuräumen. Der Gewinnausblick auf 2026 reichte nach dem Kursanstieg von 85 Prozent im letzten Jahr aber nicht mehr aus, die Anleger zu begeistern. Die Aktien büßten knapp sechs Prozent ein.

Die Papiere des Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories sackten nach der Vorlage von Zahlen für das Schlussquartal um zehn Prozent ab. Der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Zudem enttäuschte der Ausblick auf das erste Quartal.

Die Nachricht, dass der chinesische Online-Händler Alibaba den Börsengang seiner Chip-Sparte vorbereitet, ließ die in den USA gehandelten Anteile um fast sechs Prozent steigen.

Freeport McMoran sanken um 0,6 Prozent. Der Quartalsgewinn des Kupferproduzenten übertraf die Erwartungen von Analysten, die Kupferproduktion im vierten Quartal lag aber klar unter den Vorjahreswerten und auch etwas unter den Schätzungen der Experten. Auch stießen sich Marktteilnehmer an den Investitionsausgaben für 2026. Die Papiere befinden sich gleichwohl seit November im Rally-Modus und kratzen am Rekordhoch aus dem Jahr 2008. Die Nachfrage nach Kupfer treibt den Kurs./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alibaba Group Aktie Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,43 % und einem Kurs von 92,58 auf Tradegate (22. Januar 2026, 19:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alibaba Group Aktie um +6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,47 %. Die Marktkapitalisierung von Alibaba Group bezifferte sich zuletzt auf 362,20 Mrd..



