OpenAI plant gigantische Finanzierungsrunde: 50 Milliarden US-Dollar im Visier

CEO Sam Altman hat kürzlich die Region besucht und mit einigen der größten staatlich unterstützten Fonds in Abu Dhabi gesprochen. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, und die genaue Höhe der Investitionen könnte sich ändern. Die angestrebte Bewertung von OpenAI liegt bei etwa 750 bis 830 Milliarden US-Dollar.

ChatGPT-Entwickler OpenAI befindet sich in Gesprächen mit führenden Investoren aus dem Nahen Osten, um eine Finanzierungsrunde im Wert von mindestens 50 Milliarden US-Dollar zu sichern. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag.

Im Herbst 2025 wurde OpenAI zuletzt mit 500 Milliarden Dollar bewertet, als einige Mitarbeiter die Möglichkeit erhielten, Aktien zu verkaufen.

Die neue Runde ist Teil von OpenAIs Strategie, Milliarden in die Entwicklung neuer KI-Systeme sowie die dringend benötigte Infrastruktur wie Chips und Rechenzentren zu investieren. Das Unternehmen, das noch keine Gewinne erzielt, plant, in den kommenden Jahren mehr als 1,4 Billionen US-Dollar in die KI-Infrastruktur zu stecken.

Zuvor hatte OpenAI bereits Gespräche mit Amazon geführt, um mindestens 10 Milliarden Dollar zu akquirieren. Auch andere KI-Entwickler, wie Anthropic und Elon Musks xAI, wenden sich zunehmend an wohlhabende Investoren aus dem Nahen Osten, um ihre Kapitalbedürfnisse zu decken.

OpenAI hat in der Vergangenheit bereits von der Abu-Dhabi-basierten Investmentfirma MGX Kapital erhalten und eine Partnerschaft mit G42 im Bereich Datenzentren im Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen. Während OpenAI und ChatGPT nach wie vor Synonyme für KI sind, wächst die Konkurrenz. Alphabet Inc. (Google) und Anthropic setzen OpenAI unter Druck, wobei letzteres ebenfalls eine große Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar plant.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



