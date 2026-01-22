    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Altman will Golf-Milliarden

    OpenAI plant gigantische Finanzierungsrunde: 50 Milliarden US-Dollar im Visier

    OpenAI sucht Investoren für eine neue Runde von 50 Milliarden Dollar. CEO Sam Altman hat Gespräche mit Top-Investoren im Nahen Osten geführt, um das Unternehmen auf eine Bewertung von bis zu 830 Milliarden Dollar zu hebe

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI sucht 50 Milliarden Dollar von Investoren.
    • Gespräche mit Nahost-Investoren für hohe Bewertung.
    • Ziel: Milliarden in KI-Infrastruktur investieren.
    Altman will Golf-Milliarden - OpenAI plant gigantische Finanzierungsrunde: 50 Milliarden US-Dollar im Visier
    Foto: Sven Hoppe/dpa

    ChatGPT-Entwickler OpenAI befindet sich in Gesprächen mit führenden Investoren aus dem Nahen Osten, um eine Finanzierungsrunde im Wert von mindestens 50 Milliarden US-Dollar zu sichern. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag.

    CEO Sam Altman hat kürzlich die Region besucht und mit einigen der größten staatlich unterstützten Fonds in Abu Dhabi gesprochen. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, und die genaue Höhe der Investitionen könnte sich ändern. Die angestrebte Bewertung von OpenAI liegt bei etwa 750 bis 830 Milliarden US-Dollar.

    Im Herbst 2025 wurde OpenAI zuletzt mit 500 Milliarden Dollar bewertet, als einige Mitarbeiter die Möglichkeit erhielten, Aktien zu verkaufen.

    Die neue Runde ist Teil von OpenAIs Strategie, Milliarden in die Entwicklung neuer KI-Systeme sowie die dringend benötigte Infrastruktur wie Chips und Rechenzentren zu investieren. Das Unternehmen, das noch keine Gewinne erzielt, plant, in den kommenden Jahren mehr als 1,4 Billionen US-Dollar in die KI-Infrastruktur zu stecken.

    Zuvor hatte OpenAI bereits Gespräche mit Amazon geführt, um mindestens 10 Milliarden Dollar zu akquirieren. Auch andere KI-Entwickler, wie Anthropic und Elon Musks xAI, wenden sich zunehmend an wohlhabende Investoren aus dem Nahen Osten, um ihre Kapitalbedürfnisse zu decken.

    OpenAI hat in der Vergangenheit bereits von der Abu-Dhabi-basierten Investmentfirma MGX Kapital erhalten und eine Partnerschaft mit G42 im Bereich Datenzentren im Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen. Während OpenAI und ChatGPT nach wie vor Synonyme für KI sind, wächst die Konkurrenz. Alphabet Inc. (Google) und Anthropic setzen OpenAI unter Druck, wobei letzteres ebenfalls eine große Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar plant.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
