Steigende Goldpreise als Rückenwind für FOMOs Weg zur ersten Ressourcenschätzung

Da große Goldproduzenten mit rückläufigen Reserven und einer schrumpfenden Pipeline bedeutender Neuentdeckungen konfrontiert sind, sind Fusionen und Übernahmen (M&A) zum wichtigsten Instrument der Unzen-Ersetzung geworden. Im heutigen Goldmarkt sind Größe, Jurisdiktion und Abbaumethode entscheidender denn je.

Vor diesem Hintergrund treibt Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) sein N2-Goldprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec in Richtung einer ersten NI-43-101-konformen Ressourcenschätzung voran, deren Abschluss das Unternehmen für Q3 2026 erwartet. Dieser Meilenstein markiert historisch häufig den Zeitpunkt, an dem fortgeschrittene Goldprojekte verstärktes strategisches und unternehmensbezogenes Interesse auf sich ziehen.

In der heutigen Pressemitteilung bestätigte FOMO, dass die erste Ressourcenschätzung auf ca. 70.000 m Bohrungen basieren wird und umfangreiche historische Daten mit Ergebnissen aus dem laufenden Bohrprogramm kombiniert. Das Unternehmen zielt auf eine konzeptionelle Tagebauressource, gestützt durch oberflächennahe Mineralisierung, lange und lateral kontinuierliche Zonen sowie eine starke geologische Kontinuität.

Nach Abschluss des kürzlich erweiterten Phase-1-Bohrprogramms, das nun insgesamt 14.000 m umfasst, plant FOMO, den Großteil der historischen und neuen Bohrdaten in ein modernes geologisches, geostatistisches und metallurgisches Modell zu integrieren, das von einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101 erstellt wird.

Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass die erste Tranche der Laborergebnisse („assays“) aus dem laufenden Phase-1-Bohrprogramm kurzfristig erwartet wird und damit einen Katalysator im Vorfeld der Ressourcenschätzung darstellt.

Warum Größe im heutigen Gold-M&A-Markt entscheidend ist

Über mehrere Goldzyklen hinweg hat sich ein konsistentes Muster gezeigt: Große Produzenten erwerben nur selten kleine Lagerstätten. Stattdessen konzentrieren sich Übernahmen überwiegend auf Projekte, die bereits eine signifikante Größenordnung aufweisen, typischerweise mit mehr als 1-2 Millionen Unzen Gold, wobei viele Transaktionen näher an oder oberhalb der 3-Millionen-Unzen-Marke stattfinden.

Diese Präferenz ist besonders ausgeprägt, wenn Projekte in Weltklasse-Jurisdiktionen wie Kanada und Québec liegen, oberflächennah sind und sich für den Tagebau eignen sowie von einer gut ausgebauten Infrastruktur profitieren. FOMO ist der Ansicht, dass sich N2 zunehmend in Richtung dieses Profils entwickelt, da die laufenden Bohrungen weiterhin Kontinuität und Größenpotenzial bestätigen.

„Wir freuen uns, mit N2 nach den überzeugenden Ergebnissen unseres ersten Bohrprogramms diesen entscheidenden nächsten Schritt zu gehen. Die breiten Abschnitte oberflächennaher Mineralisierung, kombiniert mit der historischen Ressourcenbasis des Projekts aus jahrzehntelanger Arbeit renommierter Betreiber wie Agnico Eagle und anderer sowie dem erheblichen, bislang unterexplorierten Streichpotenzial, versetzen uns in eine starke Ausgangsposition, um eine substanzielle NI-43-101-konforme Ressource abzugrenzen. Unsere Einschätzung des Potenzials von N2 spiegelt das erhebliche Upside wider, das wir sehen, während wir diese neuen Daten integrieren und weiterhin Wert in diesem fortgeschrittenen Goldprojekt im Abitibi-Gürtel freisetzen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung.

Regionale Karte des Abitibi-Grünsteingürtels, die die Casa-Berardi-Deformationszone hervorhebt – einen der produktivsten goldführenden strukturellen Korridore Québecs, der zahlreiche Weltklasse-Goldlagerstätten sowie frühere Produzenten mit einer kumulierten Ausstattung von mehreren hundert Millionen Unzen beherbergt.

Abitibi und Québec: Ein bewährter Akquisitionskorridor

Der Abitibi-Grünsteingürtel und Québec insgesamt zählen zu den weltweit etabliertesten Regionen für Goldakquisitionen. Über Jahrzehnte hinweg haben große Produzenten wiederholt Projekte im Abitibi übernommen, sobald Größe und Kontinuität nachgewiesen waren, häufig zum Zeitpunkt oder kurz nach der ersten bzw. einer maßgeblichen Ressourcenschätzung.

Zu den bekanntesten Beispielen zählt Canadian Malartic, ein großvolumiges, tagebautaugliches Goldsystem, das letztlich mehr als 10 Millionen Unzen erreichte und nach der Konsolidierung durch Agnico Eagle zu einem Eckpfeiler-Projekt wurde. Weitere Beispiele sind Casa Berardi, betrieben von Hecla Mining. Éléonore wurde von Goldcorp aufgrund seiner Größe, der hohen Qualität der Jurisdiktion und der langfristigen optionalen Entwicklungsperspektive übernommen.

Außerhalb Québecs verdeutlicht Detour Lake in Ontario zusätzlich die Prämien, die große Produzenten für große, langlebige kanadische Tagebau-Goldprojekte zu zahlen bereit sind, selbst bei durchschnittlichen Reservegehalten von etwa 0,8-1 g/t Gold.

Weltweit zeigen sich ähnliche Dynamiken in Australien und ausgewählten US-Jurisdiktionen, wo große, für den Oberflächenabbau geeignete Goldlagerstätten in sicheren Jurisdiktionen kontinuierlich strategisches Interesse auf sich ziehen.

Regionale Standortkarte, die das N2-Goldprojekt innerhalb der Casa-Berardi-Deformationszone zeigt und dessen Nähe zu früher produzierenden Minen sowie fortgeschrittenen Goldprojekten wie Casa Berardi, Vezza, Douay und Eagle–Telbel im Abitibi-Grünsteingürtel hervorhebt.

Was große Produzenten historisch pro Unze gezahlt haben

Eine der am häufigsten herangezogenen Kennzahlen bei Akquisitionen im Goldsektor ist der Preis pro Unze Gold im Boden. Obwohl die Bewertungen je nach Projektstadium, Gehalt und Marktumfeld variieren, zeigen historische Transaktionen klare und konsistente Bandbreiten.

Fortgeschrittene Explorations- bis frühe Entwicklungsprojekte wurden häufig in einer Spanne von 20-60 USD pro Unze übernommen. Große, skalierbare Tagebauprojekte in Tier-1-Jurisdiktionen erzielten nicht selten Bewertungen von 50-150 USD pro Unze oder mehr. Produzierende oder nahezu baureife Projekte lagen in vielen Fällen bei über 150-300 USD pro Unze, abhängig von Margen und verbleibender Minenlaufzeit.

Bemerkenswert ist, dass Projekte, die die Schwelle von 1-3 Millionen Unzen überschreiten, insbesondere solche mit oberflächennaher Bulk-Tonnage-Geometrie, selbst vor einer Bauentscheidung häufig in den oberen Bereich dieser Bewertungsbandbreiten vordringen.

Auch wenn keine Bewertung oder Transaktion unterstellt werden kann, zeigt die historische Erfahrung, dass Größe in Kombination mit einer hochwertigen Jurisdiktion den strategischen Wert pro Unze deutlich erhöht.

Wie N2 in das historische M&A-Profil passt

Das N2-Projekt von FOMO weist mehrere Merkmale auf, die eng mit jenen Projekten übereinstimmen, die historisch von großen Goldproduzenten übernommen wurden:

Größen- und Wachstumspotenzial: Eine gesamte historische Ressource von ca. 871.000 Unzen Gold mit erheblichem Erweiterungspotenzial durch Infill- und Step-out-Bohrungen.

Eine gesamte historische Ressource von ca. 871.000 Unzen Gold mit erheblichem Erweiterungspotenzial durch Infill- und Step-out-Bohrungen. Tagebau-Geometrie: Die Mineralisierung beginnt oberflächennah und tritt in mächtigen, lateral kontinuierlichen Zonen mit geringer Gehaltsvariabilität auf.

Die Mineralisierung beginnt oberflächennah und tritt in mächtigen, lateral kontinuierlichen Zonen mit geringer Gehaltsvariabilität auf. Signifikantes Upside-Potenzial: Große Teile der A und RJ Zonen sind bislang nicht bebohrt, zudem bleiben mehrere geophysikalische Zielgebiete bislang ungetestet.

Große Teile der A und RJ Zonen sind bislang nicht bebohrt, zudem bleiben mehrere geophysikalische Zielgebiete bislang ungetestet. Tier-1-Jurisdiktion: Québec zählt konstant zu den weltweit attraktivsten Bergbaujurisdiktionen.

In einem Umfeld, in dem neue Entdeckungen in Tier-1-Regionen zunehmend selten werden, besitzen Projekte, die bereits Größe und Erweiterbarkeit demonstrieren, einen strategischen Wert, der deutlich über ihre aktuelle Ressourcengröße hinausgeht.

Historische Standorte von Kernbohrungen und projizierte Goldabschnitte auf dem N2-Grundstück, die mehrere goldführende Trends sowie mehr als 15 km aussichtsreichen Streichens hervorheben, die nach Ansicht von FOMO weiterhin für Exploration offen sind.

Die strategische Bedeutung der ersten Ressourcenschätzung

Die bevorstehende erste NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung, deren Abschluss das Unternehmen nach Beendigung der Phase-1-Bohrungen für Q3 2026 erwartet, stellt weit mehr als einen rein technischen Meilenstein dar. Aus M&A-Perspektive handelt es sich um ein De-Risking- und Validierungsereignis, das N2 von einem historisch definierten Goldsystem zu einem marktwahrgenommenen, regelkonformen Asset transformiert.

Die Ressourcenschätzung wird fortgeschrittene geologische Modellierung, aktualisierte metallurgische Parameter sowie eine rigorose geostatistische Analyse sowohl historischer als auch aktueller Bohrdaten integrieren.

Wichtig ist, dass die erste Ressourcenschätzung voraussichtlich eine Momentaufnahme darstellt und nicht das vollständige Potenzial des N2-Projekts widerspiegelt. FOMO führt derzeit ein vollständig finanziertes 30.000 m Bohrprogramm durch, von dem 14.000 m auf Phase-1 entfallen. Die verbleibenden Bohrmeter, die potenziell weitere 16.000 m umfassen, könnten nach Abschluss der ersten Ressourcenschätzung durchgeführt werden und zusätzliche Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung über die erste NI-43-101-Schätzung hinaus eröffnen.

Historisch gesehen fanden viele Übernahmen im Abitibi-Gürtel genau nach diesem Übergang statt, sobald die Unsicherheit hinsichtlich Größe, Kontinuität und Geometrie der Mineralisierung deutlich reduziert war.

Finanzielle Stärke sichert strategische Optionalität

FOMO tritt in diese Phase mit einem Arbeitskapital („working capital“) von rund 12,1 Mio. CAD, ohne Fremdkapital sowie einem Explorationsbudget von etwa 8,1 Mio. CAD für die Jahre 2025-2026, einschließlich staatlicher Steuergutschriften aus Québec, ein. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es dem Unternehmen, das N2-Projekt ohne kurzfristigen Finanzierungsdruck weiter voranzutreiben und dabei strategische Flexibilität zu bewahren, während sich die Ressourcengeschichte weiterentwickelt.

Langfristiger Goldpreis-Chart, der einen strukturellen Ausbruch auf neue Höchststände zeigt. Anhaltende Stärke des Goldpreises ging historisch häufig mit erhöhter M&A-Aktivität im Goldsektor einher, da Produzenten versuchen, rückläufige Reserven zu ersetzen und langlebige Assets in Tier-1-Jurisdiktionen zu sichern.

Fazit

Auch wenn keine Übernahme impliziert wird, zeigt die Historie, dass Goldprojekte in Tier-1-Jurisdiktionen mit Tagebaupotenzial und nachgewiesener Größenordnung mit höherer Wahrscheinlichkeit substanzielles strategisches Interesse auf sich ziehen, sobald sie in die Phase der Ressourcendefinition eintreten.

Indem FOMO auf eine regelkonforme Ressourcenschätzung in einem der weltweit bewährtesten Goldgürtel hinarbeitet und die Bohraktivitäten über diesen Meilenstein hinaus fortsetzt, positioniert das Unternehmen N2 innerhalb des juristischen, technischen und größenbezogenen Fensters, das historisch die M&A-Aktivität im Goldsektor bestimmt hat.

Während große Produzenten weiterhin nach der nächsten Generation langlebiger Goldassets suchen, werden Projekte wie N2, die oberflächennah, skalierbar und in Québec gelegen sind, zunehmend schwerer zu ersetzen.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 96.177.458

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,405 CAD (21.01.2026)

Marktkapitalisierung: 39 Million CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,248 EUR (21.01.2026)

Marktkapitalisierung: 24 Million EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

