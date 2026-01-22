Wacker Neuson Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.01.2026

Die Wacker Neuson Aktie ist bisher um -14,87 % auf 19,730€ gefallen. Das sind -3,445 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute bei der Wacker Neuson Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wacker Neuson in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,14 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wacker Neuson einen Rückgang von -21,65 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,97 % geändert.

Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,46 % 1 Monat -20,86 % 3 Monate +23,14 % 1 Jahr +47,40 %

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd.EUR € wert.

Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt. Die entsprechenden Gespräche würden nicht fortgesetzt, teilten die Deutschen am Donnerstagabend mit. Die Wacker-Aktie brach …

Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.