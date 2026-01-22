Alibaba Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 22.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Mit einer Performance von +5,12 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alibaba Group Aktie. Nach einem Plus von +4,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 151,80€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Alibaba Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,56 %.

Allein seit letzter Woche ist die Alibaba Group Aktie damit um +6,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alibaba Group auf +18,62 %.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,64 % 1 Monat +20,47 % 3 Monate +0,56 % 1 Jahr +78,24 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 362,20 Mrd. € wert.

Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Mittwoch hatten die Aktienkurs erfreut auf den entschärften Konflikt um Grönland und …

Die US-Börsen haben am Donnerstag dank des etwas entschärften geopolitischen Konflikts um Grönland und gemilderter Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im …

Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag dank der nachgelassenen Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung anknüpfen. Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent …

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.