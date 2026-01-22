Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 1
Performance 1M: -12,30 %
Autodesk
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 2
Performance 1M: -14,08 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 3
Performance 1M: -6,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Aktie bei 529€ als günstig erachten, äußern andere Skepsis und verweisen auf bevorstehende Risiken wie Gerichtsverfahren und Quartalszahlen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 4
Performance 1M: +7,45 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 5
Performance 1M: +37,39 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 6
Performance 1M: +12,54 %
Ross Stores
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 7
Performance 1M: +6,00 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 8
Performance 1M: +3,78 %
Intuit
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 9
Performance 1M: -21,50 %
Netflix
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 10
Performance 1M: -9,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, belastet durch hohe Schulden aufgrund der Übernahmefinanzierung. Analysten senken die Kursziele, was das Vertrauen beeinträchtigt. Einige Anleger sehen die aktuellen Preise als Kaufgelegenheit, während andere skeptisch sind und auf mögliche Verluste hinweisen. Die Aussetzung des Aktienrückkaufs wird ebenfalls kritisch betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 11
Performance 1M: -19,42 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 12
Performance 1M: -25,85 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 13
Performance 1M: -0,49 %
Tesla
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 14
Performance 1M: -10,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz stabiler Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken hinsichtlich der Überbewertung des Unternehmens und der Umsetzung seiner Robotaxi-Strategie. Anleger sind skeptisch gegenüber den zukünftigen Fundamentaldaten, während positive Nachrichten den Kurs nicht negativ beeinflussen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 15
Performance 1M: +25,95 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 16
Performance 1M: -16,28 %
CSX
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 17
Performance 1M: +0,35 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 18
Performance 1M: +37,28 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 19
Performance 1M: -23,79 %
