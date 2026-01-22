Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Abbott Laboratories
Tagesperformance: -11,21 %
Platz 1
Performance 1M: -14,85 %
McCormick
Tagesperformance: -7,92 %
Platz 2
Performance 1M: -11,89 %
Arista Networks
Tagesperformance: +7,74 %
Platz 3
Performance 1M: +10,41 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -7,50 %
Platz 4
Performance 1M: -4,18 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 5
Performance 1M: +4,11 %
Huntington Bancshares
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 6
Performance 1M: +7,15 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 7
Performance 1M: +34,97 %
Northern Trust
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 8
Performance 1M: +12,13 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 9
Performance 1M: -12,30 %
Autodesk
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 10
Performance 1M: -14,08 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 11
Performance 1M: +0,71 %
APA Corporation
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 12
Performance 1M: +10,29 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 13
Performance 1M: +2,99 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 14
Performance 1M: -6,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Aktie bei 529€ als günstig erachten, äußern andere Skepsis und verweisen auf bevorstehende Risiken wie Gerichtsverfahren und Quartalszahlen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 15
Performance 1M: +24,16 %
The Hershey
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 16
Performance 1M: +4,55 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 17
Performance 1M: +12,14 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 18
Performance 1M: +37,39 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 19
Performance 1M: +11,43 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 20
Performance 1M: -6,19 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 21
Performance 1M: +12,54 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 22
Performance 1M: +9,28 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 23
Performance 1M: +29,14 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 24
Performance 1M: +6,32 %
Ross Stores
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 25
Performance 1M: +6,00 %
Kroger
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 26
Performance 1M: +3,12 %
ONEOK
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 27
Performance 1M: +8,85 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 28
Performance 1M: -10,39 %
Netflix
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 29
Performance 1M: -9,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, belastet durch hohe Schulden aufgrund der Übernahmefinanzierung. Analysten senken die Kursziele, was das Vertrauen beeinträchtigt. Einige Anleger sehen die aktuellen Preise als Kaufgelegenheit, während andere skeptisch sind und auf mögliche Verluste hinweisen. Die Aussetzung des Aktienrückkaufs wird ebenfalls kritisch betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Intuit
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 30
Performance 1M: -21,50 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 31
Performance 1M: +20,94 %
DaVita
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 32
Performance 1M: -8,54 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 33
Performance 1M: +13,93 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 34
Performance 1M: -5,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu The Trade Desk im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige von einer Bodenbildung und Kaufgelegenheiten sprechen, äußern andere Bedenken über die Konkurrenz durch Amazon und die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage. Die Unterstützung bei 30/31 USD wird als entscheidend angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Akamai Technologies
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 35
Performance 1M: +8,85 %
Global Payments
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 36
Performance 1M: -9,07 %
Progressive
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 37
Performance 1M: -10,45 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 38
Performance 1M: -0,49 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 39
Performance 1M: +4,16 %
Tesla
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 40
Performance 1M: -10,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz stabiler Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken hinsichtlich der Überbewertung des Unternehmens und der Umsetzung seiner Robotaxi-Strategie. Anleger sind skeptisch gegenüber den zukünftigen Fundamentaldaten, während positive Nachrichten den Kurs nicht negativ beeinflussen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
