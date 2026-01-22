Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 22.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 1
Performance 1M: +11,91 %
Performance 1M: +11,91 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 2
Performance 1M: +4,16 %
Performance 1M: +4,16 %
3M
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 3
Performance 1M: -3,50 %
Performance 1M: -3,50 %
Walmart
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 4
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +10,61 %
Performance 1M: +10,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte