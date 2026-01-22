Besonders beachtet!
Lam Research Aktie verliert signifikant - 22.01.2026
Am 22.01.2026 ist die Lam Research Aktie, bisher, um -3,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lam Research Aktie.
Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.
Lam Research Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.01.2026
Die Lam Research Aktie notiert aktuell bei 187,84€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,71 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,24 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute bei der Lam Research Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lam Research-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +62,94 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lam Research Aktie damit um +12,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lam Research um +36,12 % gewonnen.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,75 % geändert.
Lam Research Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,83 %
|1 Monat
|+37,39 %
|3 Monate
|+62,94 %
|1 Jahr
|+159,68 %
Informationen zur Lam Research Aktie
Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,73 Mrd.EUR € wert.
Lam Research Aktie jetzt kaufen?
Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.