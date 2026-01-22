Mogotes Metals gibt den Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung im Wert von 11,5 Millionen kanadischen Dollar bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken

Toronto, Ontario – 22. Januar 2026 – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) (FWB: OY4) (OTCQB: MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals- ...) freut sich, den Abschluss seines zuvor angekündigten „Bought-Deal”-Privatplatzierungsangebots gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (wie unten definiert) über insgesamt 35.937. 500 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,32 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 11.500.000 CAD (das „Angebot“) bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken (wie unten definiert) gewährten Option. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (0,5) Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Ausübungspreis von 0,53 CAD pro Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) ausgeübt werden.

Stifel Nicolaus Canada Inc. als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner fungierte zusammen mit Canaccord Genuity Corp. (zusammen die „Konsortialbanken“) als Konsortialbank im Rahmen des Angebots gemäß den Bedingungen einer Konsortialvereinbarung vom 22. Januar 2026 zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und der Entwicklung der Liegenschaft Filo Sur des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet, wie im Angebotsdokument (wie unten definiert) näher beschrieben.

In Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) wurden die Einheiten gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) (die „Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten“), an Käufer mit Wohnsitz in bestimmten Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, ausgegeben. Gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten sowie die Stammaktien, Warrants und Warrant-Aktien, die den Einheiten zugrunde liegen, keiner gesetzlichen Haltefrist in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten wurden auch in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „US-Wertpapiergesetz“) und in Jurisdiktionen außerhalb Kanadas und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in diesen Ländern kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.