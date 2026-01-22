    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    Erholung geht weiter - Geopolitik und Wirtschaftsdaten

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Mittwoch hatten die Aktienkurse erfreut auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.

    Der Dow Jones Industrial gewann 0,63 Prozent auf 49.384,01 Punkte. Mit in der Spitze 49.607 Punkten war das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch von 49.633 Punkten nicht weit entfernt.

    Der von Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,76 Prozent auf 25.518,35 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,55 Prozent auf 6.913,35 Punkte hoch./he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
