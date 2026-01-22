Aktien New York Schluss
Erholung geht weiter - Geopolitik und Wirtschaftsdaten
- US-Börsen steigen dank geopolitischer Entspannung.
- Robuste Wirtschaftsdaten stützen Marktentwicklung.
- Dow Jones erreicht fast Rekordhoch von 49.633 Punkten.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Mittwoch hatten die Aktienkurse erfreut auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.
Der Dow Jones Industrial gewann 0,63 Prozent auf 49.384,01 Punkte. Mit in der Spitze 49.607 Punkten war das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch von 49.633 Punkten nicht weit entfernt.
Der von Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,76 Prozent auf 25.518,35 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,55 Prozent auf 6.913,35 Punkte hoch./he
