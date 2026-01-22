Erholung geht weiter - Geopolitik und Wirtschaftsdaten

@

danke für den Tipp; aber anscheinend muss ich mich bei den Seychellen mit der Rolle als Tourist begnügen. Nichts investierbar für uns "Kleinen". Wobei ich schon gedacht hab dass eine neue Anleihe die Alte ablösen wird....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Werde also irgendwann mal hinfliegen und mich vor Ort erkundigen. Aber vorher steht im März erstmal Vietnam an und da wollen 30 Tage schon gut durchgeplant werden. Gibt ja mit Hanoi, Sapa, Halong, Hue, Hoi An, Saigon, Mekong-Delta so einiges sehenswertes. Freu mich auf jeden Fall, die Winterzeit schon am 01.03. zu beenden - bis wir zurückkommen sollten hoffentlich keine Schneeräumfahrzeuge mehr unterwegs sein. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif





Bild: https://cdn.urlaubsguru.de/wp-content/uploads/2017/01/shutterstock_253666276-e1587545322988.jpg





@

auch Dir danke für das Angebot; werde ggfs. darauf zurückkommen. Hab meine Word-Datei schon an einen User geschickt; mal schaun ob er klarkommt. Dauert ja jetzt wieder einige Monate bis sich genügend verändert um es wieder hier zu veröffentlichen. Auch wenn mit den bunten Flaggen eine liebgewonnene Tradition auf der Kippe steht - wichtig ist ja der Inhalt des NBIM-II und da hab ich schon paar tolle Ideen umgesetzt welche Freude bereiten. Auch wenn man dafür etwas aus seiner Komfortzone rauskommen muss. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Wie auch immer - 2026 geht so los wie 2025 aufgehört hat und manchmal fragt man sich schon ob es ewig so weitergehn kann. Ziemlich viel Euphorie und FOMO am Markt; aber das sagen wir ja schon seit gefühlten 10 Jahren.........





Good trades