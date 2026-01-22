    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Aktie nachbörslich tiefrot

    925 Aufrufe 925 0 Kommentare 0 Kommentare

    Senkrechtstarter Intel: Schwacher Prognose und Produktionsprobleme enttäuschen

    Intel hat die Erwartungen für das 4. Quartal übertroffen, enttäuschte jedoch mit einer schwachen Prognose für das erste Quartal. Nach einem atemberaubenden Kursanstieg geben die Papiere erst einmal nach.

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel übertrifft Q4-Erwartungen, schwache Q1-Prognose.
    • Umsatzprognose für Q1 liegt unter Analystenschätzungen.
    • Produktionsengpässe bremsen weiteres Wachstum von Intel.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Aktie nachbörslich tiefrot - Senkrechtstarter Intel: Schwacher Prognose und Produktionsprobleme enttäuschen
    Foto: Intel Corporation

    Chiphersteller Intel hat am Donnerstag seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dennoch fiel die Prognose für das laufende erste Quartal schwächer aus als erwartet, was den Aktienkurs des Unternehmens nachbörslich um bis zu 7 Prozent fallen ließ.

    Der Halbleiterriese prognostiziert für das erste Quartal einen Umsatz von 11,7 bis 12,7 Milliarden US-Dollar – der Mittelwert liegt dabei unter den Schätzungen der Analysten von 12,6 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intel Corporation!
    Short
    62,96€
    Basispreis
    8,41
    Ask
    × 5,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    44,03€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 5,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Gewinnprognose enttäuschte: Intel rechnet mit einem operativen Ergebnis nahe Null, wohingegen Wall Street mit 8 Cent pro Aktie gerechnet hatte. Der Grund für die Zurückhaltung ist vor allem die anhaltende Lieferengpässe, die es dem Unternehmen erschweren, der starken Nachfrage gerecht zu werden.

    Intel

    -7,27 %
    +13,45 %
    +49,20 %
    +44,44 %
    +123,11 %
    +76,07 %
    -4,20 %
    +69,05 %
    +2.096,56 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

    Im abgelaufenen Quartal fiel der Umsatz um 4,1 Prozent auf 13,7 Milliarden US-Dollar, unterm Strich blieb allerdings ein Gewinn von 15 Cent pro Aktie, ohne Berücksichtigung einiger Posten. Das war deutlich mehr als von Analysten vorab erhofft. Laut Bloomberg hatten diese mit einem Umsatz von 13,4 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von durchschnittlich 9 Cent pro Aktie gerechnet.

    Der Konzern, der in den letzten Jahren mit einem Verlust von Marktanteilen zu kämpfen hatte, erlebte in 2025 ein spektakuläres Comeback an der Börse. Angetrieben von der Hoffnung auf die neue Fertigungstechnologie 18A legte die Aktie in den vergangenen 12 Monaten fast 150 Prozent zu. Allein seit Anfang Januar sind die Papiere schon um 47 Prozent gestiegen.

    Trotz des optimistischen Ausblicks auf die Server-Chip-Verkäufe und einer wachsenden Rolle als Anbieter von Fertigungsdienstleistungen für Dritte, bleiben Produktionsengpässe und die schwierige Marktlage die größten Hürden für Intel. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,53$, was einem Rückgang von -10,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie nachbörslich tiefrot Senkrechtstarter Intel: Schwacher Prognose und Produktionsprobleme enttäuschen Intel hat die Erwartungen für das 4. Quartal übertroffen, enttäuschte jedoch mit einer schwachen Prognose für das erste Quartal. Nach einem atemberaubenden Kursanstieg geben die Papiere erst einmal nach.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     