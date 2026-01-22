US-Börsen legen zu - Gold deutlich teurer

Clariant wird seit Jahren nicht sonderlich gut gemanagt. Es gab diverse Fehlinvestitionen und entsprechende Abschreiber. Hinzu kommt noch eine immer länger werdende Liste an Klagen und so etwas kann sich über Jahre hinziehen und das ist schon ein ziemlich schwerer Mühlstein am Hals.





https://www.swissinfo.ch/ger/clariant-mit-weiterer-ethylen-schadenersatzklage-konfrontiert/90675880









Und dann wären da noch die am Weltmarkt immer aggressiver auftretenden chinesischen Konkurrenten, die so ziemlich alles und jeden über den Preis plätten können, etwas salopp ausgedrückt, und genau das auch tun. Und das betrifft mittlerweile nahezu jede Branche: Chemie, Maschinenbau, Elektro, Autos, Solar, Wind usw. usf.





Ja, und die doch recht nachteiligen allg. Standortbedingungen in EUropa (Bürokratie, Regulierungswahn, Energiepolitik usw.), die mittlerweile leider auch immer stärker in die Schweiz überschwappen, verbessern die Lage europäischer Unternehmen definitiv nicht.









@ : In Sachen Airlines bin ich ehrlich gesagt nicht am Ball geblieben, da das eine Branche ist, die man m.M.n. nicht unbedingt im Depot haben muss.