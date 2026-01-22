Wirtschaft
US-Börsen legen zu - Gold deutlich teurer
Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.384 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.913 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.518 Punkten 0,8 Prozent im Plus.
Wie bereits am Mittwoch zeigten sich die Marktteilnehmer erleichtert über die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf Grönland. Trump hatte am Donnerstag auf seiner persönlichen Plattform geschrieben, auf Grundlage eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte habe man einen Rahmen für ein künftiges Abkommen geschaffen. Wie dieses Abkommen aussehen soll, ist bislang nicht offiziell bekannt. Medienberichten zufolge soll jedoch darin vorgesehen sein, dass Dänemark die Souveränität über kleine Gebiete Grönlands abtreten soll, in denen US-Militärstützpunkte errichtet würden. Der grönländische Ministerpräsident, Jens-Frederik Nielsen, erklärte am Donnerstag, er kenne die Einzelheiten der diskutierten Vereinbarung nicht. Wie auch Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete er Fragen der Souveränität jedoch als "rote Linie".
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1750 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8511 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte stark profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.920 US-Dollar gezahlt (+1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 134,62 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 64,05 US-Dollar, das waren 119 Cent oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
vonHS schrieb 19.01.26, 10:18
Sogar die Aktien scheinbar verlässlicher Unternehmen können bei schlechter Börsenstimmung schon mal 20 Prozent und mehr an Kurseinbruch erleiden. Dennoch ist es möglich, mit Aktien ein kontinuierliches passives Einkommen zu erzielen. Das lässt sich nicht nur durch Kurszuwächse, sondern eher noch durch stetig steigende Dividenden realisieren. Einmal gekaufte Aktien können so im Laufe der Zeit durch immer höhere Ausschüttungen auch immer höhere Renditen für die Aktionäre erwirtschaften.mitdiskutieren »
Viele Konzerne bieten verlässlich steigende Gewinnausschüttungen. Wer ein paar Fehler vermeidet, kann mit dieser Strategie einen stetig wachsenden Geldstrom anzapfen. Wie man nachhaltige Dividendenstars erkennt, verrät das HANDELSBLATT (leider kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/passives-einkommen-mit-dividendenaktien-regelmaessige-einnahmen-sichern/100188921.html
Viele Konzerne bieten verlässlich steigende Gewinnausschüttungen. Wer ein paar Fehler vermeidet, kann mit dieser Strategie einen stetig wachsenden Geldstrom anzapfen. Wie man nachhaltige Dividendenstars erkennt, verrät das HANDELSBLATT (leider kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/passives-einkommen-mit-dividendenaktien-regelmaessige-einnahmen-sichern/100188921.html
vidar schrieb 17.01.26, 17:17
mitdiskutieren »
Clariant wird seit Jahren nicht sonderlich gut gemanagt. Es gab diverse Fehlinvestitionen und entsprechende Abschreiber. Hinzu kommt noch eine immer länger werdende Liste an Klagen und so etwas kann sich über Jahre hinziehen und das ist schon ein ziemlich schwerer Mühlstein am Hals.
https://www.swissinfo.ch/ger/clariant-mit-weiterer-ethylen-schadenersatzklage-konfrontiert/90675880
Und dann wären da noch die am Weltmarkt immer aggressiver auftretenden chinesischen Konkurrenten, die so ziemlich alles und jeden über den Preis plätten können, etwas salopp ausgedrückt, und genau das auch tun. Und das betrifft mittlerweile nahezu jede Branche: Chemie, Maschinenbau, Elektro, Autos, Solar, Wind usw. usf.
Ja, und die doch recht nachteiligen allg. Standortbedingungen in EUropa (Bürokratie, Regulierungswahn, Energiepolitik usw.), die mittlerweile leider auch immer stärker in die Schweiz überschwappen, verbessern die Lage europäischer Unternehmen definitiv nicht.
@Matjung: In Sachen Airlines bin ich ehrlich gesagt nicht am Ball geblieben, da das eine Branche ist, die man m.M.n. nicht unbedingt im Depot haben muss.
Timburg schrieb 16.01.26, 08:31
mitdiskutieren »
@vonHS
danke für den Tipp; aber anscheinend muss ich mich bei den Seychellen mit der Rolle als Tourist begnügen. Nichts investierbar für uns "Kleinen". Wobei ich schon gedacht hab dass eine neue Anleihe die Alte ablösen wird....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Werde also irgendwann mal hinfliegen und mich vor Ort erkundigen. Aber vorher steht im März erstmal Vietnam an und da wollen 30 Tage schon gut durchgeplant werden. Gibt ja mit Hanoi, Sapa, Halong, Hue, Hoi An, Saigon, Mekong-Delta so einiges sehenswertes. Freu mich auf jeden Fall, die Winterzeit schon am 01.03. zu beenden - bis wir zurückkommen sollten hoffentlich keine Schneeräumfahrzeuge mehr unterwegs sein. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Bild: https://cdn.urlaubsguru.de/wp-content/uploads/2017/01/shutterstock_253666276-e1587545322988.jpg
@Matjung
auch Dir danke für das Angebot; werde ggfs. darauf zurückkommen. Hab meine Word-Datei schon an einen User geschickt; mal schaun ob er klarkommt. Dauert ja jetzt wieder einige Monate bis sich genügend verändert um es wieder hier zu veröffentlichen. Auch wenn mit den bunten Flaggen eine liebgewonnene Tradition auf der Kippe steht - wichtig ist ja der Inhalt des NBIM-II und da hab ich schon paar tolle Ideen umgesetzt welche Freude bereiten. Auch wenn man dafür etwas aus seiner Komfortzone rauskommen muss. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Wie auch immer - 2026 geht so los wie 2025 aufgehört hat und manchmal fragt man sich schon ob es ewig so weitergehn kann. Ziemlich viel Euphorie und FOMO am Markt; aber das sagen wir ja schon seit gefühlten 10 Jahren.........
Good trades