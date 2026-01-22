Green Bridge Metals beginnt mit Diamantkernbohrprogramm auf dem Projekt Titac, Minnesota, USA

Vancouver, Kanada – 22. Januar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn eines Diamantkernbohrprogramms auf seinem Projekt Titac bekannt zu geben, das Teil des South Contact District des Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota ist (Abbildung 1).

Das Programm stellt die erste Phase gezielter Bohrungen dar, die darauf ausgelegt sind, die Kupfermineralisierung im Zusammenhang mit der Lagerstätte Titac South zu bewerten und zu erweitern. Titac South beherbergt eine bestehende Titandioxid-Mineralressource, wie im technischen NI 43-101-konformen Bericht vom 18. September 2024 dargelegt, der von Apex Geoscience für das Unternehmen erstellt wurde (und im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist)1.

KOMMENTAR DES CEO

David Suda, President und Chief Executive Officer, erklärte:

„Die Aufnahme der Bohrungen auf Titac ist ein wichtiger Meilenstein für Green Bridge, da wir nun damit beginnen, das Kupferpotenzial eines Projekts, das bereits eine Titanressource beherbergt, systematisch zu überprüfen. Titac ist ein sehr aussichtsreiches System, und dieses Programm ermöglicht es uns, beeindruckenden historischen Daten nachzugehen und gleichzeitig moderne Explorationsmethoden anzuwenden, um das Projekt auf disziplinierte und verantwortungsvolle Weise voranzubringen.“

ÜBERBLICK ÜBER DAS PROGRAMM

Ziel des Phase-1-Bohrprogramms ist es, die in historischen Bohrungen identifizierte Kupfermineralisierung systematisch zu untersuchen, die bisher noch nicht als primärer Explorationsschwerpunkt bewertet wurde.

Zu den wichtigsten Parametern des Programms gehören:

- Geplante Bohrungen: sechs (6) Diamantkernbohrlöcher

- Zieltiefe: ca. 300 Meter.

- Insgesamt geplante Bohrmeter: ca. 1.800 Meter.

- Durchschnittlicher Bohrlochabstand: ca. 50 Meter.

- Bohrkonfiguration: Bohrungen in einer Linie (Drill Fence) quer durch die Lagerstätte Titac South.

Die Bohrlinie (Drill Fence) ist so konzipiert, dass die Bohrungen die bekannte Titanmineralressource bei Titac South durchteufen und die kupferhaltigen Abschnitte überprüfen, die bei den historischen Bohrungen eines früheren Betreibers durchteuft wurden.

ZIELSETZUNGEN DES PROGRAMMS

Die Hauptziele des Phase-1-Bohrprogramms sind:

- Definition der geologischen und strukturellen Kontrollen der disseminierten Kupfermineralisierung bei Titac South.

- Validierung historischer Kupferanalyseergebnisse, die im Rahmen früherer, auf Titan fokussierter Explorationsarbeiten nicht weiterverfolgt wurden.

- Untersuchung der räumlichen Beziehung zwischen der Kupfermineralisierung und den geophysikalischen Anomalien, die durch die jüngste Auswertung historischer Analysedaten und moderne geophysikalische Messungen identifiziert wurden.

- Die Ergebnisse werden zur Verfeinerung des geologischen Modells und als Leitfaden für die nachfolgenden Bohrphasen im gesamten Konzessionsgebiet Titac verwendet.

GRÜNDE FÜR DIE EXPLORATION UND ZIELERMITTLUNG

Die Lagerstätte Titac South wird durch eine beachtliche Menge historischer Bohrungen, Analysen und geologische Modellierungen gestützt, die im Rahmen des NI 43-101-konformen technischen Berichts1 des Unternehmens durchgeführt wurden.

Zu den wichtigsten Elementen dieses historischen Datensatzes gehören:

- 32 historische Diamantkernbohrlöcher, die bei der Erstellung der NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung verwendet wurden.

- 26 dieser Bohrlöcher haben eine Kupfermineralisierung durchteuft, wobei Kupferanalysen gemeldet, aber nicht im ursprünglichen, auf Titan fokussierten Ressourcenmodell berücksichtigt wurden.

- Die Kupfermineralisierung steht in einem konsistenten Zusammenhang mit der oxidischen ultramafischen Intrusion (Oxide Ultramafic Intrusion, „OUI“), die die Titandioxidressource beherbergt.

Im Jahr 2025 führte Green Bridge eine umfassende Auswertung der neu erfassten geophysikalischen Daten über dem Projekt Titac durch, darunter:

- Neue luftgestützte VTEM-Elektromagnetikuntersuchung (2025).

- Durchführung moderner 3D-Magnetik- und Leitfähigkeitsinversionen.

- Modellierung der Inversionsdaten mit historischen Bohrungen und Titandioxidzonen.

Diese Datensätze verbesserten die Ermittlung untertägiger Ziele in Gebieten erheblich, in denen Ausbisse an der Oberfläche aufgrund von Gletscherablagerungen und Deckschichten begrenzt sind.

Die Kupfermineralisierung bei Titac kommt hauptsächlich als Chalkopyrit vor, einem Mineral mit mäßiger elektrischer Leitfähigkeit. Magnetische Signale werden so interpretiert, dass sie das Vorhandensein von eisenhaltigen Mineralen wie Ilmenit, Magnetit und Chalkopyrit widerspiegeln, die alle innerhalb der OUI vorkommen.

Die vorrangigen Bohrziele für das aktuelle Programm liegen in Gebieten, in denen sich leitfähige und magnetische Anomalien überschneiden - eine geophysikalische Signatur, die mit der bekannten Mineralisierung korreliert, die in historischen Bohrungen und Ressourcenmodellen identifiziert wurde (Abbildungen 2 und 3).

Die Phase-1-Bohrlinie bei Titac South soll überprüfen, ob die Kupfermineralisierung ausschließlich durch die OUI kontrolliert wird oder ob sie sich in benachbarte geschichtete mafische Intrusionen des Duluth Complex erstrecken könnte.

KOMMENTAR DES CEO (TECHNISCH)

Herr Suda fügte hinzu:

„Die Ergebnisse unserer geophysikalischen 3D-Inversionen sind sehr ermutigend. Die starke Korrelation zwischen diesen Anomalien und der bekannten Mineralisierung sowie die Identifizierung mehrerer neuer Ziele untermauern das Explorationspotenzial bei Titac. Wichtig ist, dass diese Ergebnisse das Vertrauen und die technische Grundlage für den Beginn der Bohrungen liefern, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Erweiterung der bekannten Kupfermineralisierung an den Stellen liegt, an denen diese Anomalien auftreten.“

Abbildung 1: Karte mit der Lage des Konzessionsgebiets Titac innerhalb des South Contact District.

Abbildung 2: Anordnung der Phase-1-Bohrungen bei Titac South mit historischer TiO2-Gehaltshülle und geplante Bohrlinie.

Abbildung 3: Perspektivische Darstellung der überlappenden magnetischen und leitfähigen Anomalien und der Phase-1-Bohrziele mit Blickrichtung Nordwest.

PROJEKTKONTEXT UND NÄCHSTE SCHRITTE

Das Projekt Titac befindet sich am südlichen Ende des South Contact District des Unternehmens und umfasst die Lagerstätte Titac South, die eine vorhandene Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15 % TiO2 beherbergt, wie im NI 43-101-konformen technischen Bericht1 angegeben, der vom Unternehmen mit Stichtag 18. September 2024 veröffentlicht wurde und auf SEDAR+ verfügbar ist.

Das aktuelle Phase-1-Bohrprogramm soll die geologischen Kontrollen der Kupfermineralisierung bei Titac South klären. Abhängig von den Ergebnissen können nachfolgende Bohrphasen Folgendes umfassen:

- Folgebohrungen bei Titac South, um die Kontinuität und Ausdehnung der Kupfermineralisierung zu überprüfen.

- Erste Bohrungen zur Überprüfung ähnlicher geophysikalischer Anomalien bei Titac North.

- Bohrungen zur Überprüfung einer neu identifizierten tiefen leitfähigen und magnetischen Anomalie südlich von Titac South.

QUELLENNACHWEIS

1Dufresne, M.B., Turner, A.J., Fallon, C.T., Bohm, C. 2024. Technical Report and Mineral Resources Estimate for the South Contact Zone Project, St Louis County, Minnesota, USA. Apex Geoscience. Green Bridge Metals Corp. 18. September 2024.

Qualifizierter Sachverständiger

Ajeet Milliard, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im jüngsten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER GREEN BRIDGE METALS

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in etablierten Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Der South Contact District des Unternehmens in Minnesota beherbergt Mineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Titan, Vanadium und Elementen der Platingruppe, die mit dem Duluth Complex in Zusammenhang stehen.

Für GREEN BRIDGE METALS CORPORATION

David Suda

President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604-928-3101

E-Mail: investors@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über den Umfang, die Ziele und die erwarteten Ergebnisse von Explorationsprogrammen sowie das Potenzial für die zukünftige Mineralexploration und -erschließung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

