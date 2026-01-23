Sigenergy ist laut SunWiz die Nummer 1 unter den Energiespeichermarken in mehreren globalen Märkten

SYDNEY und DUBLIN und JOHANNESBURG, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy, ein globaler Innovator im Bereich der Energiespeicherung, wurde laut den neuesten Berichten von SunWiz, einem unabhängigen Solar- und Energieberatungsunternehmen, zur Nummer 1 der Energiespeichermarken in mehreren internationalen Märkten, darunter Australien, Irland und Südafrika, ernannt.

In diesen Märkten bestätigen die Daten von SunWiz die Marktführerschaft von Sigenergy bei den Energiespeichersystemen, gemessen an der installierten Gesamtkapazität im Bereich von 0-1000 kWh, was eine breite Akzeptanz bei den Installateuren und eine starke Kundenpräferenz widerspiegelt. In Australien, Irland und Südafrika ist Sigenergy die von Installateuren am häufigsten gewählte Energiespeichermarke und stärkt damit seine Position als führender Anbieter sowohl in reifen als auch in schnell wachsenden Energiemärkten.