    Sigenergy ist laut SunWiz die Nummer 1 unter den Energiespeichermarken in mehreren globalen Märkten

    SYDNEY und DUBLIN und JOHANNESBURG, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy, ein globaler Innovator im Bereich der Energiespeicherung, wurde laut den neuesten Berichten von SunWiz, einem unabhängigen Solar- und Energieberatungsunternehmen, zur Nummer 1 der Energiespeichermarken in mehreren internationalen Märkten, darunter Australien, Irland und Südafrika, ernannt.

    Sigenergy Ranked No. 1 Energy Storage Brand in Australia, Ireland, and South Africa

    In diesen Märkten bestätigen die Daten von SunWiz die Marktführerschaft von Sigenergy bei den Energiespeichersystemen, gemessen an der installierten Gesamtkapazität im Bereich von 0-1000 kWh, was eine breite Akzeptanz bei den Installateuren und eine starke Kundenpräferenz widerspiegelt. In Australien, Irland und Südafrika ist Sigenergy die von Installateuren am häufigsten gewählte Energiespeichermarke und stärkt damit seine Position als führender Anbieter sowohl in reifen als auch in schnell wachsenden Energiemärkten.

    Darüber hinaus hat Sigenergy seine Position als Nummer 1 der australischen Batteriehersteller nach gemischter Kapazität[1] seit März 2025 behauptet. Auf der Grundlage der SunWiz-Daten hat das Unternehmen diese Spitzenposition seit zehn aufeinander folgenden Monaten inne, was eher auf eine anhaltende Marktführerschaft als auf einen kurzfristigen Anstieg hindeutet.

    Die starke regionale Leistung von Sigenergy spiegelt einen konsistenten globalen Wachstumspfad wider. Weltweit hat Frost & Sullivan Sigenergy zur Nr. 1 in der Kategorie der stapelbaren, dezentralen Energiespeichersysteme erklärt. Im Jahr 2024 wird Sigenergy in diesem Segment 475 MWh ausliefern und damit einen Anteil von 28,6 Prozent am Weltmarkt erreichen.

    Sigenergy wurde 2022 gegründet und hat sich schnell zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der globalen Energiespeicherbranche entwickelt, das seinen Schwerpunkt auf Innovation, Produktzuverlässigkeit und installateurorientiertes Design legt.

    [1] Die gemischte Kapazität bezieht sich auf die gesamte Energiekapazität (in Kilowattstunden, kWh) der angebotenen, verkauften und installierten Batteriesysteme für Wohngebäude.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sigenergy-ist-laut-sunwiz-die-nummer-1-unter-den-energiespeichermarken-in-mehreren-globalen-markten-302667990.html





