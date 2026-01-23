Weltklasse! Über 80 % Kurspotenzial! Renk, TKMS, Power Metallic Mines!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPower Metallic Mines AktievorwärtsNachrichten zu Power Metallic Mines
    Foto: esg-aktien.de
    Wieder Weltklasse-Ergebnisse bei Power Metallic Mines. Das Multi-Metall-Vorkommen Nisk in Kanada liefert außergewöhnliche Daten für Gold, Silber, Kupfer, Palladium und Platin. Analysten äußern sich begeistert und empfehlen die Aktie mit einem Kurspotenzial von über 80 % zum Kauf. Ein solches Niveau hätten die Analysten insbesondere bei Kupfer noch nie gesehen. Wie Rohstoffe sind auch Rüstungsunternehmen Gewinner der geopolitischen Unsicherheiten. Zuletzt hat die Rede von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bestätigt, dass alte Bündnisse nichts wert sind und Milliarden in Rohstoffsicherheit und Selbstverteidigung fließen müssen. Davon profitieren Renk und TKMS. Der Werftkonzern fährt derzeit auf einer Erfolgswelle.

    Verfasst von ESG Aktien
