TradeInn wächst global: 585 Mio. € Umsatz 2025 durch Tech-Power
Mit Rekordumsatz, Millionen Bestellungen und starkem Auslandsgeschäft setzt TradeInn 2025 neue Maßstäbe – und stellt jetzt die Weichen für weiteres globales Wachstum.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- TradeInn erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 585 Millionen Euro, was einem Wachstum von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Unternehmen versandte 9.205.058 Bestellungen in 190 Länder und hat sich als einer der führenden Anbieter für technische Sportausrüstung etabliert.
- 85 % des Umsatzes werden außerhalb Spaniens erzielt, was die starke internationale Präsenz von TradeInn unterstreicht.
- TradeInn investiert in Logistik, Künstliche Intelligenz und firmeneigene Technologie, um Effizienz und Wettbewerbsvorteil zu steigern.
- Das Unternehmen arbeitet als autorisierter Vertriebspartner von über 12.500 Premium-Sportmarken und betreibt 18 spezialisierte Onlineshops.
- Für 2026 plant TradeInn, seine internationale Präsenz zu vertiefen, den technischen Produktkatalog zu erweitern und seine Finanzstruktur zu stärken, unter anderem durch eine Investition von 200 Millionen Euro von Apollo.
