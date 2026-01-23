81 0 Kommentare TradeInn wächst global: 585 Mio. € Umsatz 2025 durch Tech-Power

Mit Rekordumsatz, Millionen Bestellungen und starkem Auslandsgeschäft setzt TradeInn 2025 neue Maßstäbe – und stellt jetzt die Weichen für weiteres globales Wachstum.

TradeInn erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 585 Millionen Euro, was einem Wachstum von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen versandte 9.205.058 Bestellungen in 190 Länder und hat sich als einer der führenden Anbieter für technische Sportausrüstung etabliert.

85 % des Umsatzes werden außerhalb Spaniens erzielt, was die starke internationale Präsenz von TradeInn unterstreicht.

TradeInn investiert in Logistik, Künstliche Intelligenz und firmeneigene Technologie, um Effizienz und Wettbewerbsvorteil zu steigern.

Das Unternehmen arbeitet als autorisierter Vertriebspartner von über 12.500 Premium-Sportmarken und betreibt 18 spezialisierte Onlineshops.

Für 2026 plant TradeInn, seine internationale Präsenz zu vertiefen, den technischen Produktkatalog zu erweitern und seine Finanzstruktur zu stärken, unter anderem durch eine Investition von 200 Millionen Euro von Apollo.





