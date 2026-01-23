    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Chip-Riese

    Intel crasht nachbörslich zweistellig! Alarmsignal für KI-Anleger?

    Intel überrascht mit starken Q4-Zahlen, doch die schwache Prognose für das erste Quartal 2026 und Produktionssorgen lassen die Aktie nachbörslich um 13 Prozent fallen. Was ist da los? Die Hintergründe.

    • Intel übertrifft Q4-Erwartungen, Aktie fällt 13%.
    • Schwache Q1-Prognose schockt Anleger, Umsatz sinkt.
    • Produktionsprobleme und Chipmangel belasten Zukunft.
    Foto: Muhammed Selim Korkutata - Anadolu

    Nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal am Donnerstagabend musste Intel einen dramatischen Kursrückgang seiner Aktie hinnehmen. Zwar übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen der Wall Street, doch die schwache Prognose für das erste Quartal 2026 sorgte für große Sorge bei den Anlegern. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq verlor die Aktie zeitweise bis zu 13 Prozent an Wert.

    Intel meldete für das vierte Quartal zwar einen Gewinn von 15 Cent je Aktie und übertraf damit die Prognose von 8 Cent deutlich. Der Umsatz lag mit 13,7 Milliarden US-Dollar ebenfalls über den erwarteten 13,4 Milliarden US-Dollar.

    Die schwache Prognose für das laufende Quartal schockierte jedoch die Anleger. Der US-Chiphersteller erwartet für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn pro Aktie in Höhe der Gewinnschwelle. Dies lag unter den Erwartungen der von LSEG befragten Analysten: Diese hatten einen Gewinn von 5 Cent pro Aktie und einen Umsatz von 12,51 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

    In einem Interview mit CNBC erklärte der Finanzchef von Intel, David Zinsner, dass die zurückhaltende Prognose unter anderem auf die mangelnde Verfügbarkeit von Chips zur Deckung der saisonalen Nachfrage zurückzuführen sei. Die Produktion soll jedoch im zweiten Quartal 2026 wieder anlaufen. CEO Lip-Bu Tan fügte hinzu, dass Intel an einer Verbesserung der Produktionseffizienz arbeite, um die Lieferengpässe zu beheben. "Unsere Erträge entsprechen unseren internen Zielen, sind jedoch noch nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde", so Tan.

    Im vierten Quartal wies das Unternehmen einen Nettoverlust von 600 Millionen US-Dollar aus, was 12 Cent je Aktie entspricht. Im Vorjahreszeitraum hatte Intel noch einen Verlust von 100 Millionen US-Dollar (3 Cent je Aktie) verbucht.

    Die Erwartungen an Intel waren hoch, insbesondere da die Aktie in den vergangenen 12 Monaten um 147 Prozent gestiegen ist. Dieser Anstieg wurde durch die Hoffnung getrieben, dass Intel mit seiner Foundry-Geschäftseinheit einen bedeutenden Großkunden gewinnen könnte, für den das Unternehmen Chips produziert.

    Intel setzt zudem große Hoffnungen auf die neue Fertigungstechnologie "18A", die mit der 2-Nanometer-Technologie von TSMC konkurrieren soll. Tan zeiget sich von dieser Technologie überzeugt  und betonte, dass die Massenproduktion von Produkten wie dem Core Ultra Series 3-Prozessor zeitnah beginnen soll.

    Zwar konnte Intel mit seinen neuesten Server-Chips, die aufgrund des zunehmenden Ausbaus der Infrastruktur für künstliche Intelligenz stark gefragt sind, positive Verkaufszahlen erzielen, der Bereich der Laptop-Chips bleibt jedoch mit einem Rückgang von 7 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar schwach.

    Intel konnte zudem von bedeutenden Investitionen profitieren. Die US-Regierung, SoftBank und Nvidia unterstützten das Unternehmen im Laufe des Jahres massiv, wobei Nvidia Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar erwarb.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



