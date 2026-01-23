SFS wächst 2025 organisch stark – Das Wichtigste im Überblick
Trotz anspruchsvollem Umfeld behauptet sich die SFS Group Schweiz AG 2025 mit solidem Wachstum, stabiler Umsatzentwicklung und starker Position in vielfältigen Märkten.
- SFS Group Schweiz AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von CHF 3’056.6 Mio.
- Das organische Wachstum betrug 2.9%, trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds.
- Währungseffekte führten zu einer Reduktion des Umsatzwachstums um –2.9%.
- Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz insgesamt um 0.6%.
- Die breite Aufstellung über verschiedene Endmärkte und Regionen trug zur hohen Wettbewerbsfähigkeit bei.
- Die Mitteilung wurde gemäß Art. 53 KR veröffentlicht und ist Teil der Ad-hoc-Mitteilungen der SFS Group.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SFS Group ist am 06.03.2026.
+1,26 %
-0,75 %
+3,13 %
+1,37 %
-7,42 %
+16,73 %
+16,85 %
+118,67 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte