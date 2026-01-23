    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFS Group AktievorwärtsNachrichten zu SFS Group
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    SFS wächst 2025 organisch stark – Das Wichtigste im Überblick

    Trotz anspruchsvollem Umfeld behauptet sich die SFS Group Schweiz AG 2025 mit solidem Wachstum, stabiler Umsatzentwicklung und starker Position in vielfältigen Märkten.

    SFS wächst 2025 organisch stark – Das Wichtigste im Überblick
    • SFS Group Schweiz AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von CHF 3’056.6 Mio.
    • Das organische Wachstum betrug 2.9%, trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds.
    • Währungseffekte führten zu einer Reduktion des Umsatzwachstums um –2.9%.
    • Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz insgesamt um 0.6%.
    • Die breite Aufstellung über verschiedene Endmärkte und Regionen trug zur hohen Wettbewerbsfähigkeit bei.
    • Die Mitteilung wurde gemäß Art. 53 KR veröffentlicht und ist Teil der Ad-hoc-Mitteilungen der SFS Group.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SFS Group ist am 06.03.2026.


    SFS Group

    +1,26 %
    -0,75 %
    +3,13 %
    +1,37 %
    -7,42 %
    +16,73 %
    +16,85 %
    +118,67 %
    ISIN:CH0239229302WKN:A112DM





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SFS wächst 2025 organisch stark – Das Wichtigste im Überblick Trotz anspruchsvollem Umfeld behauptet sich die SFS Group Schweiz AG 2025 mit solidem Wachstum, stabiler Umsatzentwicklung und starker Position in vielfältigen Märkten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     