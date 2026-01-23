    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS/Chef von Hilfsorganisation

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Forum wird seiner Aufgabe nicht gerecht

    Für Sie zusammengefasst
    • IRC kritisiert Davos: humanitäre Krisen ignoriert.
    • Klimawandel und Konflikte müssen auf Agenda bleiben.
    • Staaten ziehen sich von globaler Verantwortung zurück.
    DAVOS/Chef von Hilfsorganisation - Forum wird seiner Aufgabe nicht gerecht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DAVOS (dpa-AFX) - Das Weltwirtschaftsforum hat nach Ansicht der Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) zu wenig Augenmerk auf humanitäre Krisen gelegt. "Bei globalen Fragen gab es in Davos Leerstellen", sagte IRC-Präsident David Miliband der Deutschen Presse-Agentur in Davos. Der ehemalige britische Außenminister kritisierte, die Teilnehmer seien auf sich selbst und ihre Probleme fokussiert gewesen.

    Für Schlagzeilen von der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Alpenort hatten vor allem US-Präsident Donald Trump und der Grönland-Konflikt mit Europa sowie der Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesorgt.

    Konkret kritisierte Miliband, dass große humanitäre Krisen wie der Konflikt im Sudan kaum präsent gewesen seien, obwohl sie Millionen von Menschen beträfen und erhebliche regionale Auswirkungen hätten. Auch die Klimakrise sei vernachlässigt worden, sagte er. "Der Klimawandel hört nicht auf, nur weil Davos nicht mehr darüber redet." Klimawandel und Konflikte seien eng miteinander verknüpft und müssten immer auf der Agenda stehen.

    Staaten ziehen sich aus der Verantwortung zurück

    Die USA, aber auch andere Staaten zögen sich aus der internationalen Verantwortung zurück, kritisierte Miliband. Dabei könnten die USA als Anker des globalen Systems nicht ersetzt werden. "Wir bewegen uns auf eine Art Flickenteppich-Multilateralismus zu. Die Gefahr dabei ist, dass die großen globalen Probleme nicht angemessen angegangen werden", sagte Miliband. Davos werde seiner Rolle als Forum für diese zentralen Fragen derzeit nur eingeschränkt gerecht.

    Was Miliband über Gaza sagt

    Die IRC stellt jährlich eine "Watchlist" vor, mit der sie auf Länder mit humanitären Krisen hinweist, die es zu beachten gilt. Für 2026 steht erneut der Sudan an der Spitze, gefolgt von den Palästinensischen Autonomiegebieten und dem Südsudan. Ein wenig Hoffnung macht Miliband die Lage im Gazastreifen. "Die Anzahl der Lastwagen, die humanitäre Hilfe liefern, liegt noch nicht bei den versprochenen 600 pro Tag, steigt aber", sagte er. "Es gibt zwar weiterhin Mangelernährung in Gaza, aber keine Hungersnot mehr."/bvi/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DAVOS/Chef von Hilfsorganisation Forum wird seiner Aufgabe nicht gerecht Das Weltwirtschaftsforum hat nach Ansicht der Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) zu wenig Augenmerk auf humanitäre Krisen gelegt. "Bei globalen Fragen gab es in Davos Leerstellen", sagte IRC-Präsident David Miliband der Deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     