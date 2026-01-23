Neue US-Firma für Tiktok offiziell gegründet
Für Sie zusammengefasst
- Tiktok US-Geschäft in neue Firma überführt.
- Bytedance behält 20% Anteil an Tiktok USDS.
- Sorgen um Chinas Einfluss blieben monatelang bestehen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von Tiktok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Als bisheriger Eigentümer behält der in China ansässige Konzern Bytedance einen Anteil von knapp 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS, wie die Videoplattform mitteilte./so/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen