    dpa-AFX Presseschau für den 23. Januar - 2. Aktualisierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus fordert mehr Engagement der Wirtschaftselite.
    • Grüne warnen vor Änderungen am Heizungsgesetz.
    • KI wird als Hoffnungsträger für Infineon gesehen.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

    bis 06.30 Uhr:
    - Airbus-Aufsichtsratschef René Obermann fordert angesichts zunehmender geopolitischer Verteilungskämpfe mehr Einsatz - auch von der Wirtschaftselite, Gespräch, Capital/Stern - Die Grünen haben die Bundesregierung vor zu großen Änderungen am Heizungsgesetz gewarnt, Gespräch mit MdB Michael Kellner, Sprecher für Energiepolitik, Rheinische Post - Die Kritik am Verhalten einiger Grünen-Abgeordneten im Europarlament bei der Abstimmung über das Mercosur-Abkommen reißt innerhalb der Partei nicht ab, Gespräch mit der früheren Parteivorsitzenden Simone Peter, Rheinische Post

    bis 23.15 Uhr:
    - Künstliche Intelligenz wird mehr und mehr zum Hoffnungsträger von Infineon. Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck sagt, wo er Europas Chancen in der KI sieht, wie sein Unternehmen den Energiebedarf in Rechenzentren bremsen kann - und warum nicht alle Roboter Beine brauchen, Gespräch, FAZ - "America first hängt nicht an Trump", Gespräch mit Oren Cass, Vordenker der Neuen Rechten und Berater der US-Regierung, HB - In Deutschland gibt es eine Million unerledigte Strafverfahren. Ein eklatanter Personalmangel und unzureichende Digitalisierung gefährden das System, Gastbeitrag von Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, HB - "KI erhöht die Qualität des Lernens", Gespräch mit Bildungsexperte Andreas Dammertz, HB - Irlands bekanntester Ökonom David McWilliams hat die Geschichte des Geldes aufgearbeitet. Ein Gespräch über Knochen und Kryptowährungen, Gier und Geiz - und Donald Trumps fatale Schwächung des Dollars, HB - Die EU hat ihre neues Anti-Zwangs-Instrument noch nicht genutzt. Was aber taugt es?, Gastbeitrag von Jurist Johannes Schäffer, FAZ - Mit dem Schwund ausländischer Anleger wird der Status des Dollars als Weltwährung geschwächt. Hinzu kommt die Digitalisierung: US-Stablecoins können zwar den Dollar in den digitalen Raum retten, doch wahrscheinlicher ist ein digitaler Leitwährungskorb zusammen mit dem Euro, meint Scope-Analyst Eiko Sievert, Gespräch, BöZ - "Unsere favorisierte Long-Position ist auf Gold", Gespräch mit Daan Struyven, Co-Chef des globalen Rohstoff-Research von Goldman Sachs, BöZ

    bis 21.00 Uhr:
    - IW-Studie: Im Jahr 2025 sind die Kapitalzuflüsse nach Deutschland erstmals seit 2003 wieder größer gewesen als die Kapitalabflüsse, HB - Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Stefan Schwartze (SPD) fordert eine Überarbeitung des Patientenrechtegesetzes, um ärztliche Behandlungsfehler leichter nachweisen zu können, Gespräch, Zeit

    /he






    dpa-AFX Presseschau für den 23. Januar - 2. Aktualisierung Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen: bis 06.30 Uhr: - Airbus-Aufsichtsratschef René Obermann fordert angesichts zunehmender geopolitischer …
