Bauern blockieren Berliner Ring - Staus erwartet

MÜHLENBECKER LAND/OBERKÄMER (dpa-AFX) - Wegen angekündigter Bauernproteste ist heute auf dem Berliner Ring mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Landwirte wollen mit rund 40 Traktoren zeitweise Auffahrten der Autobahn 10 blockieren, wie Initiator Mario Ortlieb der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zu den Blockaden rief Ortlieb gemeinsam mit Thomas Essig in einem Youtube-Video am 16. Januar auf.

Ziel der Landwirte sei es, gegen das Mercosur-Abkommen der Europäischen Union mit mehreren Staaten Lateinamerikas zu protestieren. Die Proteste sind bei der Polizei angemeldet und genehmigt worden.