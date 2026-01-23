    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMikron Holding AktievorwärtsNachrichten zu Mikron Holding
    Mikron Holding: CHF 381,9 Mio. Umsatz 2025 – Rekord erwartet

    Mikron startet mit gemischten Signalen ins Jahr 2025: Während der Umsatz leicht wächst und die Marge zulegt, brechen Bestellungseingang und Auftragsbestand deutlich ein.

    • Mikron Holding AG gibt einen provisorischen Nettoumsatz von CHF 381.9 Mio. für 2025 bekannt, was einer Steigerung von 2.1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Nettoumsatz in der Automation stieg um 7.2% auf CHF 250.1 Mio., während das Segment Machining Solutions um 6.2% auf CHF 132.0 Mio. zurückging.
    • Der Bestellungseingang für 2025 beträgt CHF 332.7 Mio., was einem Rückgang von 14.4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Auftragsbestand liegt bei CHF 276.1 Mio., was einem Rückgang von 14.8% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Mikron rechnet für 2025 mit einer operativen Betriebsgewinnmarge von rund 10.4%, im Vergleich zu 8.5% im Vorjahr.
    • Die detaillierten Abschlusszahlen für 2025 werden am 6. März 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von Mikron Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im Plus.
    57 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,500EUR das entspricht einem Plus von +0,47 % seit der Veröffentlichung.


    Mikron Holding

    +0,47 %
    -1,83 %
    -3,82 %
    -2,95 %
    +28,34 %
    +138,57 %
    +309,96 %
    -88,20 %
    ISIN:CH0003390066WKN:879404





