JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals Überraschungspotenzial, wie er am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Zu verdanken dürfte dies einer besseren Entwicklung im Agrarbereich sein. Die Ziele der Leverkusener für 2026 dürften dem Marktkonsens seit dem dritten Quartal entsprechen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 44,22EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

