JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals Überraschungspotenzial, wie er am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Zu verdanken dürfte dies einer besseren Entwicklung im Agrarbereich sein. Die Ziele der Leverkusener für 2026 dürften dem Marktkonsens seit dem dritten Quartal entsprechen./rob/ag/gl
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 44,22EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
