JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den deutlich verfehlten Gewinnerwartungen im vierten Quartal werde es wahrscheinlich weitere harte Kostensenkungen geben, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Reaktion auf Eckdaten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 45,48EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
