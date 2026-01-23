JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die jüngsten Entwicklungen am Kali-Markt sowie Gespräche mit dem Management an. Die Ergebnisse des vierten Quartals erwartet sie ohne größere Überraschungen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 13,57EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,70

Kursziel alt: 12,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

