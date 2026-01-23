JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington nahm am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für 2026 vor. Er berücksichtigte dabei den Währungs-Gegenwind sowie die schnellere Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er nun nach eigener Aussage 7 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 37,90EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37,40

Kursziel alt: 37,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,40 € , was einem Rückgang von -1,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer