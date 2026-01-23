JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet mit soliden Quartalsergebnissen, wie er am Donnerstagabend in seinem aktualisierten Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Im Fokus blieben aber mögliche weitere Übernahmeaktivitäten in der Branche und die Signale für den Barmittelfluss 2026./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25,29EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
