JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Donnerstagabend den Start der Berichtssaison der europäischen Luxusbranche unter die Lupe - unter anderem wegen der Underperformance des Sektors seit Jahresbeginn. Brunello Cucinelli, Richemont und Burberry hätten ein generell recht gutes Branchenumfeld im vierten Quartal 2025 bestätigt, so die Expertin. Die Signale für die noch folgenden Berichtsunternehmen seien entsprechend positiv. Mit einer schwächeren Positionierung der Anleger und realistischeren Vorstellungen von der Erholung in China habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis sogar gebessert. Für die Aktien von LVMH, Ferragamo und Moncler behält sie den Stempel "Positive Catalyst Watch" daher bei. Richemont und Brunello Cucinelli könnten sich am Ende der Berichtssaison unter den Klassenbesten befinden. Der jüngste Kursrückschlag biete eine Chance./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 597,1EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



