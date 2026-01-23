UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Cloud-Computing-Plattform Azure sei der Fortgang des Fairwater-Projekts großer KI-Rechenzentren, schrieb Karl Keirstead am Donnerstagabend. Am Standort Atlanta liefen die Rechner seit Oktober, in Wisconsin stehe der Start unmittelbar bevor. Der Experte hob seine Wachstumsprognosen für Azure vor dem Quartalsbericht Ende Januar an. Angesichts der jüngsten Schwäche des Softwaresektors kappte er aber sein Kursziel./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 451,1EUR auf Nasdaq (23. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 650

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



