    LIR Life Sciences: Neue Studie zu transdermalen Wirkstoffen für große Moleküle.

    LIR Life Sciences startet eine Ex-vivo-Studie an Schweinehaut, um neuartige transdermale Wirkstoffe für großmolekulare Therapien ohne Injektion zu prüfen.

    LIR Life Sciences: Neue Studie zu transdermalen Wirkstoffen für große Moleküle.
    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences hat das Design einer Ex-vivo-Tierstudie zur Bewertung neuartiger transdermaler Wirkstoffe abgeschlossen, um die Penetration therapeutischer Makromoleküle zu untersuchen.
    • Die Studie wird an Schweinehaut durchgeführt, die als relevantes Modell für die menschliche Haut gilt, und soll die Wirksamkeit von transdermalen Formulierungen im Vergleich zu Kontrollen testen.
    • Die Ergebnisse der Studie, die im ersten Quartal 2026 durchgeführt werden soll, könnten Aufschluss darüber geben, welche größeren therapeutischen Moleküle ohne Injektionen verabreicht werden können.
    • LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, einschließlich eines transdermalen Pflasters, das das Hormon GLP-1 nachahmt.
    • Die Marketingmitteilung weist darauf hin, dass sie nicht als unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung betrachtet werden sollte, da Interessenkonflikte bestehen.
    • Investitionen in Aktien des Unternehmens sind mit hohen Risiken verbunden, einschließlich der Möglichkeit eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
