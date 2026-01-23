LIR Life Sciences: Neue Studie zu transdermalen Wirkstoffen für große Moleküle.
LIR Life Sciences startet eine Ex-vivo-Studie an Schweinehaut, um neuartige transdermale Wirkstoffe für großmolekulare Therapien ohne Injektion zu prüfen.
- LIR Life Sciences hat das Design einer Ex-vivo-Tierstudie zur Bewertung neuartiger transdermaler Wirkstoffe abgeschlossen, um die Penetration therapeutischer Makromoleküle zu untersuchen.
- Die Studie wird an Schweinehaut durchgeführt, die als relevantes Modell für die menschliche Haut gilt, und soll die Wirksamkeit von transdermalen Formulierungen im Vergleich zu Kontrollen testen.
- Die Ergebnisse der Studie, die im ersten Quartal 2026 durchgeführt werden soll, könnten Aufschluss darüber geben, welche größeren therapeutischen Moleküle ohne Injektionen verabreicht werden können.
- LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, einschließlich eines transdermalen Pflasters, das das Hormon GLP-1 nachahmt.
- Die Marketingmitteilung weist darauf hin, dass sie nicht als unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung betrachtet werden sollte, da Interessenkonflikte bestehen.
- Investitionen in Aktien des Unternehmens sind mit hohen Risiken verbunden, einschließlich der Möglichkeit eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.
