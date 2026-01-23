ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 12,60 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Schaeffler auf 12,60 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Schwacher Markt belastet deutsche Autohersteller 2024.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 10,87 auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +13,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 10,58 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +7,00 %/-46,50 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 12,60 Euro
Wenn man Schäfflers Pressemitteilungen genau liest denke ich dass die Verbindung mit der englischen Robotic Firma eine sich selbst erfüllende Voraussage ist . Denn sobald die ersten Anlagen in Zusammenarbeit mit England fertig sind werden die eben direkt in den Schäfflerwerken eingesetzt ,die dienen dann als Vorführmuster und werden sofort kostendämpfend wirken und für Schäffler einen direkten Wettbewerbsvorteil schaffen . Neue Arbeitsplätze an die wir heute noch gar nicht denken werden aus dem Boden gestampft. Schäffler wird dann ein Weltmarktführer für Roboticmaschinen und Industriueroboter sein wie es KUKA einst war . Das alles unter Deutscher Führung und hoffentlich nicht wieder als sparte die ins Ausland verkauft wird.
Da mein durchschnittlicher Einstandkurs knapp über 10 € liegt werde ich jetzt sicher erstmal nicht verkaufen.
Aber solche Übertreibungen können schnell enden.
Ich selbst habe aber gestern meine Erstpositon aus Gründen der Gewinnmitnahme verkauft und bleibe aber dennoch mit einem Viertel des Restbestandes weiterhin investiert...Mir viel Glück geht's noch in Richtung 15...dann aber wird die Luft nach oben wohl dünner...man weiß nie wann die Fraktion mit Putoptionen wieder zuschlagen, daher sollte man als Kleinanleger immer etwas auf der Hut sein.
Sonst bekommt man einen Nickelbuckel, weil der Kurs hier jetzt ev. abprallt.
Wie weit der momentane Druck den Kurs noch treibt ist schwer voraussehbar..
Eine Absicherung mit SL kann bei Kursen über 10€ nicht schaden.
Das aktuelle Tief nehme ich jetzt als SL für meine letzte Position.(nachziehend).
Ansonsten war das gestrige Tief auch ein guter Einstieg, ......weil nochmal schön unter 10 €.
Ab jetzt wäre ich persönlich auch etwas umsichtiger....
🤗