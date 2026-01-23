    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 12,60 Euro

    • Jefferies hebt Kursziel für Schaeffler auf 12,60 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Schwacher Markt belastet deutsche Autohersteller 2024.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 10,87 auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +13,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 10,58 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +7,00 %/-46,50 % bedeutet.


