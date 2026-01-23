Jefferies hebt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 12,60 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 10,87 auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +13,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 10,58 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +7,00 %/-46,50 % bedeutet.