Trump verklagt JPMorgan und Jamie Dimon auf 5 Milliarden US-Dollar

Trump hat JPMorgan in der Vergangenheit wiederholt kritisiert und behauptet, dass Banken wie JPMorgan Finanzdienstleistungen aus ideologischen Gründen verweigern würden. JPMorgan hatte die Konten von Trump und seinen Firmen rund sieben Wochen nach dem Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 geschlossen, als Trump bereits nicht mehr im Amt war und politisch am Boden lag.

Die am Donnerstag eingereichte Klage wirft der Großbank Rufschädigung sowie die Verletzung des impliziten Vertrauens auf. In der Klage wird Dimon zudem vorgeworfen, gegen Floridas Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen zu haben. JPMorgan bestreitet die Vorwürfe und betont, dass Konten nicht aus politischen oder religiösen Gründen geschlossen werden.

Die Klage unterstellt der Bank eine "woke" Haltung, die zu der Entscheidung geführt habe, sich von Trump und seinen konservativen politischen Ansichten distanzieren zu müssen. In dem Rechtsstreit heißt es, JPMorgan habe die Konten gekündigt, weil sie der Meinung war, dass der politische Trend dies zu diesem Zeitpunkt verlangte.

JPMorgan wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass die Bank Konten nur schließe, wenn sie ein rechtliches oder regulatorisches Risiko für das Unternehmen darstellten. Die Bank spreche sich gegen eine "Weaponization" aus, also die Idee, Bankgeschäfte als Waffe einzusetzen. "Wir respektieren das Recht des Präsidenten, uns zu verklagen, und werden uns entsprechend verteidigen", sagte ein Sprecher.

Die JPMorgan Aktie reagierte kaum auf den anstehenden Rechtsstreit. Die Aktie ging am Donnerstag mit einem Plus von rund 0,5 Prozent aus dem Handel.

Wie ein regulatorische Mitteilung diese Woche zeigte, hat CEO Jamie Dimon im Jahr 2025 eine Gesamtvergütung von 43 Millionen US-Dollar erhalten, und damit 10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Diese Summe festigt seinen Status als einer der bestbezahlten Führungskräfte der USA. In einer offiziellen Mitteilung lobte das Unternehmen Dimon für seine herausragende Führung.

Dimon, der seit 2006 an der Spitze des Finanzgiganten steht, gilt als eine der prominentesten Persönlichkeiten der Wall Street und als unermüdlicher Vertreter des Finanzsektors in Washington und weltweit. Trotz zahlreicher Spekulationen über seine Zukunft bei JPMorgan hatte er 2024 klargestellt, dass sein Abschied nicht in den nächsten fünf Jahren bevorsteht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 258,6EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.





