Silber, Nokian Renkaat & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Nokian Renkaat
|+1,79 %
|Fahrzeugindustrie
|🥈
|Sportradar Group Registered (A)
|+1,58 %
|Dienstleistungen
|🥉
|CRISPR Therapeutics
|+1,46 %
|Biotechnologie
|🟥
|SK hynix
|-0,22 %
|Halbleiter
|🟥
|Teck Resources (A)
|-0,23 %
|Rohstoffe
|🟥
|Samsung SDI JH
|-2,38 %
|Elektrogeräte
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Postal Realty Trust Registered (A)
|Immobilien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|169
|Rohstoffe
|🥈
|Gold
|29
|Rohstoffe
|🥉
|Effecten-Spiegel
|14
|Printmedien
|Bitcoin
|9
|-
|Samsung SDI JH
|4
|Elektrogeräte
|Colt CZ Group
|4
|Konsum
Nokian Renkaat
Wochenperformance: +4,67 %
Platz 1
Sportradar Group Registered (A)
Wochenperformance: -7,31 %
Platz 2
CRISPR Therapeutics
Wochenperformance: +11,23 %
Platz 3
SK hynix
Wochenperformance: -0,22 %
Platz 4
Teck Resources (A)
Wochenperformance: -2,67 %
Platz 5
Samsung SDI JH
Wochenperformance: +27,65 %
Platz 6
Postal Realty Trust Registered (A)
Wochenperformance: +1,34 %
Platz 7
Silber
Wochenperformance: +7,43 %
Platz 8
Gold
Wochenperformance: +7,61 %
Platz 9
Effecten-Spiegel
Wochenperformance: +0,95 %
Platz 10
Bitcoin
Wochenperformance: -6,19 %
Platz 11
Samsung SDI JH
Wochenperformance: +27,65 %
Platz 12
Colt CZ Group
Wochenperformance: +3,23 %
Platz 13
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte