Gold im Plus +0,36 % binnen 24h

Gold zeigt sich fester:auf 4.954,32. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.851,56USD. Heute, bei 4.954,32USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.378,8USD geworden – ein Plus von +167,58 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist äußerst positiv. Viele Mitglieder erwarten einen Anstieg auf 5000 USD, unterstützt durch eine Kurssteigerung von 65% im letzten Jahr und Zinssenkungen der FED. Während einige über den Verkauf nachdenken, bleibt physisches Gold in der aktuellen Anstiegsphase begehrt. Die Diskussionen reflektieren ein starkes Vertrauen in Gold als sichere Anlage.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.