SMA Solar vor möglichem Ausbruch

Für das gestiegene Interesse an der Aktie dürften vor allem optimistischere Einschätzungen von Analysten verantwortlich sein. Mehrere Experten haben ihre Kursziele angehoben und sehen langfristig bessere Perspektiven als zuvor. Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem der zunehmende Ausbau von Batteriespeichern, stärkere Stromnetze und eine bessere Steuerung von Angebot und Nachfrage im Energiesektor. All das könnte den Anteil von Solar- und Windenergie weiter erhöhen – wovon auch SMA Solar profitieren würde. So hat etwa die Privatbank Berenberg ihr Kursziel deutlich von 21 auf 36 Euro angehoben, auch wenn sie ihre Empfehlung bei „Halten“ belässt.

Sollte es SMA Solar gelingen, diese Phase nach oben zu verlassen, könnte dies neuen Schwung bringen und weitere Kursgewinne auslösen. Die Ausgangslage gilt daher als besonders spannend, da sich auf der positiven Seite noch deutliches Potenzial eröffnet.

Aus technischer Sicht steht die Aktie an einem wichtigen Punkt. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von rund 39,50 Euro, könnte der Kurs schnell weiter in Richtung 45,00 Euro und darüber hinaus steigen. Fällt die Aktie dagegen unter etwa 32,00 Euro zurück, würde sich das Bild eintrüben und niedrigere Kursregionen in den Fokus rücken.

Unterm Strich bleibt SMA Solar ein spannender Wert mit Chancen – aber auch mit Risiken. Die kommenden Tage dürften zeigen, in welche Richtung sich die Aktie entscheidet.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy Order : über 39,50 Euro

Kursziele : 45,00/49,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 32,00 Euro

Renditechance via DU5J4A : 120 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SMA Solar AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5J4A Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,97 - 8,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,7102 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 29,7102 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 49,00 Euro Hebel: 4,52 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5J4D Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,66 - 8,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,4727 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 45,4727 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,71 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

