Kaufsignal weiter intakt!

Damit bleibt das positive technische Signal im Markt bestehen. Aus Sicht vieler Beobachter eröffnet dies weiteres Aufwärtspotenzial. Zunächst könnten wieder Kursbereiche um 3.780 Punkte und das bisherige Jahreshoch bei rund 3.830 Punkten ins Visier rücken. Gelingt auch darüber hinaus ein Durchbruch, wäre sogar ein erneuter Anlauf auf die Rekordstände aus dem Sommer 2025 denkbar.

Trotz dieser politischen Unruhe und zeitweiser Kursverluste hat sich der deutsche Technologieindex TecDAX überraschend stabil gezeigt. Er konnte sich an einer wichtigen Unterstützungszone behaupten und drehte am Donnerstag wieder nach oben. Am Ende des Tages stand ein Plus von knapp zwei Prozent zu Buche.

Erst ein deutlicher Rückgang unter die Marke von 3.600 Punkten würde das derzeit positive Bild trüben. In diesem Fall müssten Anleger wieder mit spürbar niedrigeren Kursen rechnen.

Insgesamt zeigt sich: Trotz politischer Unsicherheiten behauptet sich der TecDAX überraschend gut – und die Chancen überwiegen vorerst weiterhin die Risiken.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order unter: 3.711 Punkten

Kursziele : 3.800/3.860 Punkte

Verlustbegrenzung : unter 3.650 Punkten

Renditechance via DU5YVM : 45 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5YVM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,82 - 3,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.426,28 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.426,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.704,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,28 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40M2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,09 - 3,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.004,65 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.004,65 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.704,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,27 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

