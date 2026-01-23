    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Kaufsignal weiter intakt!

    Trotz dieser politischen Unruhe und zeitweiser Kursverluste hat sich der deutsche Technologieindex TecDAX überraschend stabil gezeigt. Er konnte sich an einer wichtigen Unterstützungszone behaupten und drehte am Donnerstag wieder nach oben. Am Ende des Tages stand ein Plus von knapp zwei Prozent zu Buche.

    Damit bleibt das positive technische Signal im Markt bestehen. Aus Sicht vieler Beobachter eröffnet dies weiteres Aufwärtspotenzial. Zunächst könnten wieder Kursbereiche um 3.780 Punkte und das bisherige Jahreshoch bei rund 3.830 Punkten ins Visier rücken. Gelingt auch darüber hinaus ein Durchbruch, wäre sogar ein erneuter Anlauf auf die Rekordstände aus dem Sommer 2025 denkbar.

    Erst ein deutlicher Rückgang unter die Marke von 3.600 Punkten würde das derzeit positive Bild trüben. In diesem Fall müssten Anleger wieder mit spürbar niedrigeren Kursen rechnen.

    Insgesamt zeigt sich: Trotz politischer Unsicherheiten behauptet sich der TecDAX überraschend gut – und die Chancen überwiegen vorerst weiterhin die Risiken.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order unter: 3.711 Punkten

    Kursziele : 3.800/3.860 Punkte

    Verlustbegrenzung : unter 3.650 Punkten

    Renditechance via DU5YVM : 45 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    TecDAX-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 3.711 // 3.778 // 3.795 // 3.858 Punkte
    Unterstützungen: 3.653 // 3.600 // 3.535 // 3.513 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU5YVM Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,82 - 3,02 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 3.426,28 Punkte Basiswert: TecDAX-Index
    KO-Schwelle: 3.426,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.704,99 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 12,28 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DV40M2 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,09 - 3,29 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 4.004,65 Punkte Basiswert: TecDAX-Index
    KO-Schwelle: 4.004,65 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.704,99 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 11,27 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

