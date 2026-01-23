UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 45,05 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,23 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,27 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -12,40 %/+16,08 % bedeutet.