    UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro

    • UBS belässt BASF auf "Neutral" mit 48 Euro Kursziel.
    • Operatives Ergebnis 2025 unter Markterwartungen.
    • Barmittelzufluss besser als erwartet, positive Tendenz.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 45,05 auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,27 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -12,40 %/+16,08 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 48 Euro

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der BASF‑Aktie: Anleger diskutieren die Dividendenkürzung auf 2,25 € und die Zusage, mindestens 2,25 €/Jahr zu zahlen, den aktuellen Kurs um ~44 €, gemischte Analystenbewertungen (Kursziele 38–53 €) sowie die anstehenden Q4/2025‑Zahlen Ende Februar. Erwähnt werden Aktienrückkäufe (~1,5 Mrd., 9,4 Mio. Aktien), die AgBiTech‑Übernahme, strukturelle Schwäche der Chemiebranche in Europa und die Bedeutung Chinas/MERCOSUR für die Nachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

