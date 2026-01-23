POET Technologies Aktie auf Höhenflug - 23.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Sie steigt um +4,41 % auf 6,1600€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die POET Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -17,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,1600€, mit einem Plus von +4,41 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Der Kurs der POET Technologies Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,08 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -16,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in POET Technologies eine positive Entwicklung von +12,00 % erlebt.

POET Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,53 % 1 Monat -0,96 % 3 Monate -5,08 % 1 Jahr +17,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenzielle Übernahme von Sivers Semiconductors durch POET Technologies. Nutzer äußern unterschiedliche Meinungen zu den strategischen Vorteilen und den hohen Kosten einer solchen Übernahme. Während einige die Möglichkeit einer Stärkung der Marktposition und Kostensenkungen sehen, sind andere skeptisch. Zudem wird die aktuelle Kursentwicklung thematisiert, wobei einige positive Kursbewegungen beobachten, während andere auf technische Schwächen hinweisen. Insgesamt ist die Diskussion von Optimismus und Skepsis geprägt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 132 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 811,70 Mio. € wert.

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.