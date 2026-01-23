    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield Aktie knickt um -3,21 % ein - 23.01.2026

    Am 23.01.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -3,21 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,96 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,40 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +2,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +35,19 % erlebt.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,20 %
    1 Monat +36,92 %
    3 Monate -3,40 %
    1 Jahr +541,96 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die in Deutschland unter dem australischen Niveau liegt. Anleger beobachten Gewinnmitnahmen und einen Rückgang von 4,65%. Die bevorstehenden Branchenveranstaltungen werden als entscheidend für die zukünftige Auftragslage und damit für die Kursentwicklung angesehen. Die Stimmung ist gemischt, mit Hoffnungen auf baldige Kursgewinne trotz der aktuellen Rückgänge.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 914 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,35 Mrd. € wert.

    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -4,35 %
    +2,20 %
    +36,92 %
    -3,40 %
    +541,96 %
    +1.008,46 %
    +2.011,57 %
    +907,97 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



