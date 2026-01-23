Intel Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -12,13 % - 23.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -12,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 40,64€, mit einem Minus von -12,13 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,90 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Intel bisher ein Plus von +27,71 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,26 % 1 Monat +31,77 % 3 Monate +28,90 % 1 Jahr +93,52 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,97 Mrd. € wert.

Intel überrascht mit starken Q4-Zahlen, doch die schwache Prognose für das erste Quartal 2026 und Produktionssorgen lassen die Aktie nachbörslich um 13 Prozent fallen. Was ist da los? Die Hintergründe.

Der Chipkonzern Intel wird auf seinem Sanierungskurs von Lieferengpässen gebremst. Die Umsatzprognose von 11,7 bis 12,7 Milliarden Dollar für das laufende Quartal enttäuschte die Wall Street: Die Intel-Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr …

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.