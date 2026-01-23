BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Zahlen des US-Wettbewerbers GE Aerospace für das vierte Quartal bestätigten die Erwartungen von Safran hinsichtlich der Strategie im Bereich Antriebstechnik vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025, schrieb Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 304,9EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

