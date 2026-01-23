Der Goldpreis steht unmittelbar vor der historischen 5.000-USD-Marke und hat mit 4.960–4.970 USD je Unze neue Rekordhöhen erreicht. Geopolitische Spannungen, ein geschwächter US-Dollar und Zinssenkungserwartungen an die Fed treiben die Rallye, während technische Signale erste Ermüdungserscheinungen andeuten.

Geopolitik und Geldpolitik als Rallye-Treiber

Aktuelle Konflikte in Nahost, Ukraine und Asien-Pazifik stärken Golds Rolle als globaler Safe Haven. Gleichzeitig drückt der abgeschwächte Dollar-Index (DXY bei 98 Punkten) den realen Ertrag von Alternativen und macht Gold attraktiver. Die anstehende Fed-Sitzung Ende Januar rückt in den Fokus: Märkte sehen eine 75%ige Chance auf eine 25-Basispunkte-Senkung, was die Rallye weiter befeuern könnte.

Physische Käufe aus China und Indien verstärken.......

Lesen Sie hier den kompletten Artikel:

Goldpreis nähert sich 5.000 USD: Safe Haven vor dem entscheidenden Test

